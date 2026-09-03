Однією з переваг цих БпЛА є стійкість до засобів РЕБ. Про це пише Business Insider.

Що відомо про оптоволоконні дрони?

Один військовослужбовець розповів, що Україна використовує волоконно-оптичні безпілотники все більш обманливими способами. ЗСУ покладаються на переваги таких дронів. Серед них – стійкість до радіоелектронної боротьби та відеозв'язок з близької відстані. Це дозволяє проводити розвідку російських позицій, вивчати бункери та бліндажі.

Аналітик 413-го полку безпілотних систем України RAID Дмитро "Лібер" Жлуктенко розповів, що оператори все частіше використовують волоконно-оптичні дрони для засідок. Деякі пілоти навмисно імітують несправність БпЛА, щоб у потрібний момент убити окупанта, що наблизився до БпЛА.

"Лібер" зазначив, що розвідка на короткій дистанції – одне з найкращих застосувань безпілотника. Перш ніж завдати удару по ворожій позиції оператори можуть зібрати гарну розвідінформацію.

Водночас, росіяни також використовують тактику обману та засідок. Це тенденція, що зростає з обох сторін.

Британська медикиня, яка працює в Україні зазначила, що окупанти розміщують дрони на позиціях для засідок. Російські безпілотники "сидітимуть" у траві, а коли група солдатів пройде повз – активуються і завдадуть удару.

У нас є образ дронів, що літають, створюють величезний шум і створюють велику присутність, але це не так. Вони можуть бути тихими, підступними, і в ту ж хвилину, коли ви, скажімо так, йдете вздовж лінії дерев, ви чуєте шум, а потім бачите вибух, і він неймовірно швидкий,

– заявила медикиня.

Що відомо про недоліки дронів на оптоволокні?

Жлуктенко розповів, що застосовувати такі БпЛА для атаки не є дуже ефективним рішенням. Дрони з'єднані з оператором тонким кабелем передачі даних. Він не дуже міцний і може порватись, якщо зачепиться за перешкоди. Також безпілотники мають меншу швидкість ніж FPV. За словами "Лібера", деякі солдати носять ножиці та перерізають будь-які кабелі, які бачать.

Ветеран США, який воював за Україну, розповів, що такі дрони можна легко знешкодити, перерізавши їм дроти. Водночас ці системи необхідні через їхню стійкість до РЕБів.

Жлуктенко підкреслив, що ЗСУ намагаються отримати таке ж стабільне з'єднання, використовуючи ретранслятори сигналу для підтримки радіозв'язку. Проте оптоволоконні дрони залишаються важливими.

Нещодавно міністр оборони Євгеній Хмара розповів, що Україна продовжує шукати ефективні способи протидії російським реактивним безпілотникам. За його словами, є вже 4 потенційні перехоплювачі, здатні збивати реактивні "Шахеди", які пройшли польові випробування.