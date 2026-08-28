Удар по окупантах у Донецьку: ЗСУ могли вперше застосувати новітню американську ракету JDAM-LR

Сили оборони України під час удару по командних пунктах російських окупантів у Донецьку, ймовірно, вперше застосували новітню крилату ракету JDAM-LR з дальністю 555 кілометрів. На це вказують знайдені на місці вибуху уламки з маркуванням австралійського виробника компонентів Boeing.

Подробиці щодо характеристик ракети надали фахівці Defence Express.

Що свідчить про ймовірне використання JDAM-LR?

Як зазначають військові оглядачі з посиланням на фото уламків, серед залишків знайдено деталь із маркуванням 6F8W7. Цей код належить австралійській компанії Ferra Aerospace, яка виготовляє комплекти крил для американських авіабомб.



Уламки, знайдені на місці прильоту у Донецьку / Фото з мережі

Зазвичай такі крила використовуються в комплектах JDAM-ER із дальністю до 75 кілометрів. Однак застосування подібних плануючих бомб по Донецьку вимагало б запуску з висоти безпосередньо над лінією фронту, що неможливо через загрозу від російської ППО.

Особливості та характеристики ракети JDAM-LR

Аналітики припускають використання ракети JDAM-LR, яка є реактивною модифікацією плануючої бомби. Завдяки встановленню малогабаритного реактивного двигуна дальність ураження зросла до 555 кілометрів.

Засобом ураження в цьому комплексі виступає 226-кілограмова авіабомба Mk-82. Судячи з руйнувань у Донецьку, такої потужності виявилося достатньо для повного знищення чотириповерхової будівлі підприємства.



Будівля в Донецьку, де за повідомленням Генштабу ЗСУ був російський штаб, куди ймовірно, й влучили JDAM-LR / Фото: Exilenova+

Наведення зброї здійснюється за допомогою інерціальної системи та GPS. Успішне влучання в ціль свідчить про те, що розробникам вдалося вирішити попередні проблеми зі стійкістю системи до завад радіоелектронної боротьби.

Носії та ймовірні обсяги постачань

Теоретично, запускати JDAM-LR спроможні будь-які літаки, адаптовані під звичайні бомби JDAM. В Україні, окрім винищувачів F-16, до використання цієї зброї дообладнано радянські Су-27 та МіГ-29.

Серійне виробництво JDAM-LR у США розпочалося лише нещодавно, а самі випробування відбулися у квітні. Тому використання цього озброєння наразі є припущенням, а в разі передачі йдеться про обмежену тестову партію для перевірки в реальних бойових умовах.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення командних пунктів окупантів у Донецьку. Військові уточнили, що серед російського офіцерського складу можуть бути суттєві втрати.