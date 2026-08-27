Знищення командних пунктів підтвердив Генеральний штаб. Відповідний допис з'явився у телеграмі Міноборони.
Які наслідки ударів?
Цілком імовірно, що серед російських офіцерів можуть бути численні втрати. Наразі українські військові уточнюють цю інформацію. Також з'ясовують, скільки загалом окупантів могло загинути.
Більше деталей у Міноборони не навели.
Що було відомо раніше?
Вранці 27 серпня у Генштабі повідомили, що Сили оборони уразили основний і запасний командні пункти росіян у районі Донецька.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Удар було завдано ракетами повітряного базування.