Знищення командних пунктів підтвердив Генеральний штаб. Відповідний допис з'явився у телеграмі Міноборони.

Які наслідки ударів?

Цілком імовірно, що серед російських офіцерів можуть бути численні втрати. Наразі українські військові уточнюють цю інформацію. Також з'ясовують, скільки загалом окупантів могло загинути.

Більше деталей у Міноборони не навели.

Що було відомо раніше?

Вранці 27 серпня у Генштабі повідомили, що Сили оборони уразили основний і запасний командні пункти росіян у районі Донецька.

Удар було завдано ракетами повітряного базування.