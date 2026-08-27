Генеральный штаб подтвердил уничтожение командных пунктов. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Минобороны.

Каковы последствия ударов?

Вполне вероятно, что среди российских офицеров могут быть многочисленные потери. Сейчас украинские военные уточняют эту информацию. Также выясняют, сколько в целом оккупантов могло погибнуть.

Более подробных сведений в Министерстве обороны не привели.

Что было известно ранее?

Утром 27 августа в Генштабе сообщили, что Силы обороны поразили основной и запасной командные пункты россиян в районе Донецка.

Удар был нанесен ракетами воздушного базирования.