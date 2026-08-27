Генеральный штаб подтвердил уничтожение командных пунктов. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Минобороны.
Каковы последствия ударов?
Вполне вероятно, что среди российских офицеров могут быть многочисленные потери. Сейчас украинские военные уточняют эту информацию. Также выясняют, сколько в целом оккупантов могло погибнуть.
Более подробных сведений в Министерстве обороны не привели.
Что было известно ранее?
Утром 27 августа в Генштабе сообщили, что Силы обороны поразили основной и запасной командные пункты россиян в районе Донецка.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Удар был нанесен ракетами воздушного базирования.