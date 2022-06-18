Мінімізує перетин, – політолог пояснив, що означає введення візового режиму для росіян

Впродовж останніх років до України приїхало багато росіян. І лише тепер через повномасштабне вторгнення уряд офіційно запроваджує візовий режим для росіян з 1 липня. Експерти кажуть, що це мінімізує перетин кордону.

Про це 24 каналу розповів політолог Петро Олещук. На питання про впровадження візового режиму він відповів, що краще пізно, ніж ніколи, але логічніше це було б зробити ще в 2014 році.

До теми Уряд офіційно ввів візовий режим для російських громадян з 1 липня

"Враховуючи розрив дипломатичних стосунків з Росією, це (візовий режим – 24 канал) якщо і не ускладнює перетин українського кордону росіянами, то хоч б його мінімізує", – вважає Олещук.

Експерт сумнівається, що під час війни багато росіян захочуть отримувати візу в Україну. "До того ж, меншій кількості людей її можуть видати", – наголосив він.

На думку Олещука, візовий режим робить фактично неможливим офіційний в'їзд росіян в Україну.

Що означає візовий режим для росіян, – відповідь Олещука



Візовий режим для росіян: основне

Україна остаточно розриває зв'язки з Росією. З 1 липня уряд офіційно запровадив візовий режим для російських громадян. Як пояснив Денис Шмигаль, Україна пішла на цей крок задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави.

Тож, з 1 липня росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи.

Додамо, що запровадити візовий режим запропонували у петиції на сайті президента. Володимир Зеленський цю пропозицію підтримав.

Ще 11 лютого, тобто до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з'явилася петиція "Створити візовий режим для громадян Росії". Вона набрала 26 742 голоси, а відтак президент її розглянув та підтримав, а згодом доручив уряду розробити відповідну постанову.

Водночас Україна продовжує наближуватись до можливості стати кандидатом у члени ЄС. Так, 17 червня Єврокомісія офіційно рекомендувала надати такий статус нашій державі.

Президентка Єврокомісії розповіла, що Україна вже імплементувала понад половину (70%) правил, норм і стандартів Європи. Проте нас очікує ще чимало роботи, зокрема мовиться про досягнення верховенства права, боротьбу з олігархами та корупцією.

Відео до теми – Україна запроваджує візовий режим для громадян Росії