Тренування українських військових і боєприпаси: про що домовляються міністри оборони ЄС

В іспанському Толедо 30 серпня відбувається неформальне засідання Ради міністрів оборони ЄС. Під час цього засідання міністри обговорюватимуть кілька важливих питань.

Зокрема, мовиться про продовження військової підтримки України, зміцнення оборонної промисловості ЄС, а також військовий переворот у Габоні. Головні меседжі міністрів передає кореспондентка 24 Каналу.

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Посилення військової та фінансової підтримки для України

Відкриваючи засідання, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що ключовим питанням стане продовження підтримки України.

Очевидно, що наш перший порядок денний стосується конфлікту в Україні, в якому Україна бореться за свою незалежність,

– сказав Жозеп Боррель.

Дипломат впевнений, що всі міністри наголосять на необхідності продовжувати підтримувати Україну й шукати шляхи надання гарантій безпеки та стабільності, не тільки в найважчий час війни, а й у довгостроковій перспективі, зокрема через фінансову підтримку.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Євросоюзу важливо зберегти єдність в підтримці України. Міністерка висловила підтримку Іспанії, особливо в контексті навчання українських військових у місцевій академії піхоти.

Ця прихильність Іспанії до України є цілковитою й абсолютною, і тут, у Толедо, існує зв'язок між українськими бійцями, які проходять тут підготовку, і громадянами, які прийняли їх з розпростертими обіймами,

– сказала Роблес.

Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце зазначила, що її країна вже надала Україні понад 1% ВВП допомоги, та закликала інші країни ЄС приєднатися до підтримки. Мурнієце наголосила, що зараз Латвія зосереджує увагу на підготовці українських військових у своїй країні.

"Сьогодні ми зосереджені на підготовці українських військ, і ми взяли на себе зобов'язання підготувати 3 000 українських військовослужбовців в Латвії", – сказала очільниця Міноборони Латвії.

Болгарський міністр оборони Тодор Тагарев заявив, що Болгарія активно долучається до зміцнення військово-технічного співробітництва з Україною.

Ми робимо значний внесок в обох напрямках, як надаючи підтримку Україні наявною військовою технікою та боєприпасами, так і розширюючи промислову базу,

– зазначив він.

Очільник Міноборони Болгарії також заявив, що Європейський Союз має використовувати різноманітні інструменти для підтримки України та її боротьби за безпеку.

"Ми розглянемо всі ці інструменти, наскільки вони ефективні і де нам потрібно додатково інвестувати в ці зусилля на підтримку України", – наголосив Тагарев.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен наголосила, що для її держави важливо підтримувати Україну в умовах війни. Вона також вказала на конкретні кроки, які Нідерланди разом з Румунією вживають для підтримки України. За її словами, цей крок є позитивним у процесі посилення протиповітряної оборони України.

Вчора Нідерланди і Румунія підписали лист про наміри з компанією "Локхід Мартін" забезпечити підготовку і технічне обслуговування винищувачів F-16 в румунському навчальному центрі,

– сказала Оллонгрен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур акцентував на необхідності посилити зусилля ЄС щодо надання допомоги для України. За його словами, Євросоюз ще не надав Україні один мільйон боєприпасів.

"Ми можемо зробити більше, і для цього у нас є кілька варіантів. По-перше, безумовно, ми повинні поритися в наших запасах. По-друге, безумовно, ми маємо подивитись, наскільки ми можемо відремонтувати старі патрони. І, по-третє, якщо цього також не вистачить, то нам потрібно розглянути варіант закупівлі у третіх країнах", – пояснив міністр журналістам.

Крім того, очільник Міноборони Естонії підтримав українську армію у контрнаступі. За його словами, військові виконують дуже важку роботу, оскільки просуваються сантиметр за сантиметром через велику кількість мін.

Вони (українські військові – 24 Канал) роблять певний прогрес в напрямку Токмака. Вони намагаються взяти місто Токмак. Коли їм це вдасться, вони зможуть перерізати деякі шляхи постачання російської армії, що є дуже важливим. Будемо сподіватися, що вони досягнуть успіху, але давайте також розуміти, що це дуже важка робота,

– наголосив Певкур.

Євросоюз вироблятиме понад 1 мільйон боєприпасів щороку

Іншим питанням на порядку денному стало посилення оборонної промисловості та підтримки європейської безпеки. Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон заявив, що країни ЄС швидко визначили правове поле та завершують визначення індустріальних проєктів, спрямованих на розвиток здатностей промисловості для виробництва понад 1 мільйона боєприпасів щороку.

"Ми взяли зобов'язання доставити один мільйон боєприпасів на рік, і водночас розвинути наші промислові спроможності, щоб виробляти більше боєприпасів. Наша мета – бути здатними виробляти понад один мільйон таких боєприпасів на щорічній основі. Для цього ми використовуватимемо цей новий Акт, який був ухвалений нашими законотворцями протягом лише двох місяців, для відбору потрібних проєктів у Європі, щоб допомогти напевно розвинути спроможності у виробництві снарядів та усього іншого", – сказав Бретон.

За словами єврокомісара, процес відбору проєктів для розвитку оборонної промисловості європейських країн, спрямованих на підтримку України, перебуває на завершальних етапах.

Бретон вірить, що цей процес пройде швидко, і ЄС зможе значно посилити свої оборонні можливості для виконання зобов'язань перед Україною. Він наголосив, що Євросоюз залишається в постійному контакті з Україною щодо поточних потреб і зобов'язань.

Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце зазначила, що Латвія також приєднується до зусиль зміцнення оборонної промисловості ЄС та підтримки України. Вона наголосила, що вони мають свій внесок у виробництво боєприпасів великого калібру.

Міністр оборони Болгарії, Тодор Тагарев, підкреслив важливість стратегічних інвестицій у безпеку Європи та розвитку оборонної промисловості. Він підтримав ідею підвищення оборонних можливостей ЄС та забезпечення постачання необхідних боєприпасів.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив обурення обмеженнями щодо постачання снарядів для України. Він відзначив що потужності на виробництво 1 мільйона снарядів на рік можуть бути недостатніми.

Навіть коли ми зможемо досягти до кінця року або на початку наступного року потужності з виробництва 1 000 000 снарядів за один рік, цього все одно буде недостатньо. Оскільки багато країн купуватимуть снаряди для себе, деякі галузі продаватимуть їх третім країнам,

– пояснив міністр.

Військовий переворот у Габоні

Іншим великим питанням під час зустрічі буде розвиток ситуації в країнах африканського регіону Сахель, зокрема, в Нігері.

Представник Європейського Союзу Жозеп Боррель відзначив, що отримав повідомлення про події, що розгортаються в Габоні. В країні відбувається нова спроба військового перевороту.

Боррель утримався від докладних коментарів щодо цієї ситуації, оскільки інформація продовжує надходити, проте він підкреслив, що якщо звіти про військовий заколот в Габоні підтвердяться, це може спричинити нові загрози стабільності в цілому регіоні.

31 серпня відбудеться неформальне зібрання Ради закордонних справ. Очікується, що до засідання приєднається очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Оскільки обидві зустрічі є неформальні, конкретні рішення будуть ухвалені лише на офіційних нарадах. Зараз міністри обмінюються думками та глибоко обговорюють питання.