У Мінцифрі розповіли, як цифрова блокада відіб'ється на Росії та її жителях

Україна протистоїть російським окупантам не лише на військовому фронті, але й в інформаційному просторі. Наша ІТ-армія працює для того, аби привернути увагу звичайних росіян до війни, яку вони розв'язали.

Як пояснив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в інтерв'ю 24 каналу, наша ІТ-армія працює на трьох напрямках.

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Класичні задачі ІТ-армії

У цьому напрямку працюють переважно волонтери, які здійснюють атаки на держресурси, великі корпорації, операторів зв'язку, банки тощо. А також на деякі побутові сервіси, якими користується населення Росії.

Волонтери цього напрямку спрямовані на порушення доступності певних цифрових ресурсів, щоб привернути увагу росіян, щоб ті розуміли, що насправді відбувається. Ключова мета – паралізувати їхню роботу для того, щоб не тільки політична чи військова верхівки в Росії були залучені, а й щоб росіяни відчували результат вторгнення в Україну на собі,

– пояснив Банік.

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За словами керівника з розвитку електронних послуг у Мінцифри, на цьому дуже сфокусований Михайло Федоров. Це також знекровлює державні корпорації, бізнес. Це ті наслідки, яких зазнають росіяни через вторгнення в Україну.

Інформаційний

Мстислав Банік зауважив, що Мінцифри максимально комунікує про ті речі, які відбуваються в Україні, щоб боротися з фейками і не давати можливості перебивати ефіри і впливати на думку українців.

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Також кібервійну Росії оголосило потужне кіберугруповання Anonymous. Вони самі вибирають собі цілі та атакують державні вебсайти, масштабні організації з безпеки. Anonymous виступає суворо проти цензури в інтернеті, переслідування та нагляду. І зараз це перший приклад оголошення війни цілій країні!