Цифровий авторитаризм: в ISW проаналізували закон про боротьбу з ухилянтами в Росії
Джерело:ISW
Росія продовжує боротися з тими, хто намагається уникнути участі у війні проти України. Так, у Кремлі ухвалили закон, який дозволяє ефективніше видавати повістки.
Так, 11 квітня російська держдума ухвалила у третьому читанні цікавий законопроєкт. Він передбачає створення цифрового єдиного реєстру громадян Росії, які підлягають призову на військову службу.
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Росіяни від війни не втечуть
Згідно з цим законопроєктом, цифровий реєстр використовуватимуть російські військкомати. З його допомогою вручатимуть повістки.
В Інституті з вивчення війни зауважили, що єдиний реєстр збирає персональну ідентифікаційну інформацію, зокрема:
- медичні дані;
- дані про освіту;
- дані про місце проживання;
- статус іноземного громадянства;
- страхові та податкові дані.
Їх отримують від багатьох російських юридичних осіб, включно з податковою службою, слідчими органами, судами, медичними установами, фондом пенсійного та соціального страхування, центральною виборчою комісією та федеральними й місцевими органами влади.
Ухилянти будуть обмежені в правах
Здавалося б, виписали повістку, але ж можна її проігнорувати. Але в Росії вирішили закрутити гайки усім ухилянтам. Ті, кого призвали, не мають права покидати країну. Їм також необхідно упродовж 20 днів з моменту вручення повістки з'явитися до військкомату.
Якщо ж особа через 20 днів не з'явилася, то їй, згідно з відповідним законом, забороняють:
- керувати транспортними засобами;
- купувати або продавати нерухомість;
- брати кредити.
Один із високопоставлених російських законодавців заявив, що відповідний закон виправить певні бюрократичні недоліки. Мовляв, їх виявили під час так званої часткової мобілізації, яку у Росії запровадили у вересні 2022 року.
Цікаво, що деякі російські воєнкори похвалили закон. Вони вважають, що його ухвалення – приклад здорової взаємодії між російськими громадянським суспільством і урядом. Зауважимо, що вони й виступають за агресивнішу політику формування збройних сил Росії.
- В Інституті з вивчення війни підкреслюють, що Кремль "ухвалив закон про використання інструментів цифрового авторитаризму". А його мета – оцифрування та підвищення ефективності видачі повісток. Крім того, це метод боротися з ухилянтами.
- Укладачі звіту зауважили, що раніше прогнозували бажання Кремля посилити контроль над населенням. Для цього усередині країни мали б поєднати заходи соціального контролю радянського зразка з великими даними та інформаційними технологіями 21 століття.
- Аналітики нагадали, що Росія вже використовувала розпізнавання облич, QR-коди та технологію географічного відстеження мобільних пристроїв. Таким чином усередині країни гарантували дотримання "драконівського карантину" у 2020 році.