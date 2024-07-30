Чи можуть ТЦК затримувати людину та вдаватися до сили: пояснення фахівців

Представники ТЦК та СП відповідно до закону не мають права затримувати особу, забирати особисті речі, перешкоджати спілкуванню з родичами, вилучати авто. Тим більше під забороною застосування сили.

Проте фахівці Безоплатної правничої допомоги зазначають, що військкоми можуть запропонувати людині пройти, або проїхати в ТЦК, щоб уточнити облікові дані. Затримання проводять лише поліцейські.

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Правила затримання громадянина

Якщо ж людина відмовляється, явно ухиляється від призову, то працівники ТЦК можуть викликати поліцію. Або, якщо поліцейський входить до складу групи оповіщення, то він може проводити адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру. Це регламентується статтями 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

– вказують фахівці.

Працівники поліції мають право затримання громадянина, на відміну від працівників ТЦК. У разі якщо військовозобов’язаний відмовляється надати свої документів чи намагається втекти, йому загрожує адміністративна або ж кримінальна відповідальність.

Якщо військовозобов’язаний відмовляється отримувати повістку, представник ТЦК має скласти акт відмови, який підписують не менше 2 членів груп оповіщення. Далі цей акт реєструють у центрі комплектування. Поліцейський, який входить до складу групи сповіщення, має право затримати громадянина та доставити його до ТЦК.