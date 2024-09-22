Омбудсман пояснив, хто перевіряє військово-облікові документи, що буде за відмову від повістки

В Україні продовжили загальну мобілізацію до 9 листопада. Військовозобов'язані громадяни можуть отримати повістку.

Хто має право перевіряти військово-облікові документи й що буде у разі відмови від повістки, у своєму телеграм-каналі пояснив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Хто може перевіряти військово-облікові документи

Перевірка військово-облікових документів у чоловіків від 18 до 60 років може проводитися:

у прикордонній смузі, прикордонному районі та на пунктах пропуску через держкордон України – представниками органів охорони кордону або структурних підрозділів Держприкордонслужби;

за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках і спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блокпостах) – уповноваженими представниками ТЦК або поліцейськими.

Представник ТЦК, поліцейський або інша уповноважена особа повинні назвати своє прізвище, ім'я, по батькові, посаду, а також показати службове посвідчення особи, уповноваженої на вручення повісток, разом із документом, що посвідчує особу,

– зазначив Омбудсман.

Додав, що уповноважений представник запитує у громадянина військово-обліковий документ разом із документом, що засвідчує особу. Лубінець зауважив, що процес пред'явлення й перевірки документів проводиться з застосуванням фото- та відеофіксації.

Перевіряють, зокрема, приналежність громадянина до військового обов'язку, звіряють персональні дані, дані військового документа з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Якщо громадянин порушує правила військового обліку, старший групи оповіщення пропонує особі пройти до ТЦК та СП для взяття на військовий облік, проходження медогляду, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа,

– зазначив Уповноважений з прав людини.

Також додав, що з цією метою громадянину офіційно вручають повістку.

З цією метою громадянину оформляють та вручають повістку.

Що треба знати про перевірку військово-облікових документів / Інфографіка Офісу Омбудсмана

Що буде, якщо відмовитися від повістки

Омбудсман також розповів, що випадку відмови громадянина від отримання повістки, уповноважений представник складає відповідний акт, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Його оголошують громадянину й подають керівнику ТЦК.

У разі відмови прослідувати до ТЦК та СП, поліцейський, що входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставляє громадянина до найближчого ТЦК (на підставі статей 261 та 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення),

– зазначив Дмитро Лубінець.

Водночас Омбудсман звернув увагу на можливі зміни у законодавстві. Тому для прийняття рішень рекомендує звертатися до актуальної редакції нормативно-правових актів.