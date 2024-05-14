Кабмін вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації: що відомо

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук

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Зміни щодо бронювання

За його словами, зміни стосуються бронювання працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок війни майна об’єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об'єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.

Варто зазначити, що перелік таких підприємств затверджується Міністерство енергетики України.

Новий закон дозволяє забронювати осіб , які працюють на підприємствах та в установах, де встановлені мобілізаційні завдання або виробляються товари та послуги, необхідні для Збройних Сил та інших військових формувань. Втім, забронювати дозволено не більше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних на дату подання списку.

Обмеження до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних може бути перевищене у випадку обґрунтованої потреби. До підприємств паливно-енергетичного комплексу обмеження не застосовується.

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