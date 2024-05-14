Кабмін вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації: що відомо
Джерело:Тарас Мельничук
Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.
Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук
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Зміни щодо бронювання
За його словами, зміни стосуються бронювання працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок війни майна об’єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об'єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.
Варто зазначити, що перелік таких підприємств затверджується Міністерство енергетики України.Зверніть увагу! Новий закон дозволяє забронювати осіб, які працюють на підприємствах та в установах, де встановлені мобілізаційні завдання або виробляються товари та послуги, необхідні для Збройних Сил та інших військових формувань. Втім, забронювати дозволено не більше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних на дату подання списку.
Обмеження до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних може бути перевищене у випадку обґрунтованої потреби. До підприємств паливно-енергетичного комплексу обмеження не застосовується.
Мобілізація в Україні: останні новини
- 18 травня 2024 року набуває чинності новий закон про мобілізацію. Він передбачає, що бронюванню підлягають працівники критично важливих підприємств, державні службовці категорії "А", голови обласних, районних рад, сільські, селищні, міські голови.
- Згідно з новим законом, працівники ТЦК зможуть забирати у громадян та підприємств автівки на користь ЗСУ. Представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський розповів, що хоч вилучення машин у громадян України під час воєнного стану цілком можливе, відбирати легкові авто для потреб армії не будуть.
- Наразі у Раді не вщухають обговорення, щодо моделі майбутнього економічного бронювання. Нардепи розглядають три можливі варіанти, один з яких стосується ФОПів.
- Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що з 18 травня "зміниться підхід до цієї війни". За його словами, час, коли одна частина воювала, а інша – жила звичайним життям, підходить до кінця.