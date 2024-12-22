Треба не вік змінювати: ветеран АТО пояснив суть проблеми з мобілізацією

В Україні періодично з'являються повідомлення про зниження мобілізаційного віку. Це нібито є вимогою Заходу, але водночас дуже непопулярним рішенням серед українського суспільства.

Ветеран антитерористичної операції Євген Дикий розповів 24 Каналу, що на Заході розглядають проблему з мобілізацією зовсім по-іншому, ніж є насправді. Наприклад, американці думають, що в Україні нібито закінчилися люди 25+ років.

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У чому головна проблема

Американці вважають, що якщо в Україні брак людей в армії, то значить всі ті, хто за нинішніми законами мали б служити, вже служать. Тоді логічно розширювати мобілізацію, залучати додаткові категорії населення. Проте на Заході не розуміють, що в нас зовсім інша проблема.

Вони не можуть уявити картину, коли абсолютна більшість тих, хто мають служити, в реальності цього не роблять. Якщо ми просто візьмемо й знизимо планку до 18, то разом з 25-річними не служитимуть ще й 18 і 20-річні,

– сказав Євген Дикий.

Тому треба міняти закони для того, щоб ті, хто потрапляє в категорію 25+, були реально охоплені мобілізацією, а не могли її безкарно уникати. Для цього потрібно ухвалити 2 рішення, одне з яких дуже непопулярне.

Що можна зробити

"Нам треба не вік міняти, а встановити граничний термін служби. Це популярне рішення, яке не просто назріло, а вже переболіло. Людина, яка йде на війну, не має купляти квиток в один кінець. Вона повинна чітко знати, скільки доведеться служити", – наголосив Євген Дикий.

Іншим, але вже непопулярним рішенням, є сувора відповідальність за ухилення від обліку. Зараз 25-річний українець має вибір – воювати невідомо скільки або заплатити штраф. Звісно, він обере другий варіант.

Вибір має бути такий: ти віддаєш кілька років свого життя заради того, щоб твоя країна продовжила існувати, або проводиш ці роки за ґратами й далі живеш з судимістю,

– підкреслив ветеран АТО.

Такий вибір зробити простіше, ніж вибір між службою назавжди й штрафом. Саме це потрібно міняти, а не вік. До того ж, на думку ветерана, оптимальний солдат – це людина 25 – 30 років, не молодше. Тоді вона доросла психологічно й також має молоде здорове тіло, бо, на жаль, зараз війну воюють чоловіки значно старшого покоління.