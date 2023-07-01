Під час повномасштабної війни: що потрібно пам'ятати про хвилі та черги мобілізації в Україні

Через повномасштабне російське вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. Вона триватиме щонайменше до серпня, однак може бути продовжена рішенням Верховної Ради.

В Україні існують 4 черги мобілізації. Про те, які категорії громадян зараз мобілізовують та які хвилі мобілізації тривають – розбирався 24 Канал.

Зверніть увагу У нас не стоїть завдання залучити всіх, але люди втомлюються, – Зеленський про темпи мобілізації

Які є мобілізаційні черги

Відповідно до законодавства, виділяють 4 черги мобілізації:

Перша – оперативний резерв, тобто резервісти, колишні військовослужбовці та ветерани АТО й ООС;

Друга – резервісти, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом;

Третя – офіцери запасу та громадяни, які закінчили військову кафедру під час навчання у виші;

Четверта – так званий громадянський резерв, тобто всі громадяни, які не мають обмежень за віком та станом здоров'я.

Однак на тлі триваючої війни, мобілізація в Україні не здійснюється за чергами. У першу чергу комплектування бойових військових частин відбувалося за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС. Далі комплексування підрозділів почали здійснювати за рахунок призову громадян, які вже проходили військову службу та військовозобов'язаних.

Мобілізованих, які не проходили військової служби, після призову відправляють у навчальні центри для її проходження і вже тільки тоді вони можуть стати частиною того чи іншого підрозділу.

Яка хвиля мобілізації триває в Україні

Відповідно до указу президента Володимира Зеленського про загальну мобілізацію, черговість та обсяги призову військовозобов'язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки визначає Генштаб ЗСУ.

Мобілізаційні процеси в Україні є постійними, адже війна – це, на жаль, втрати. На місце воїнів, які загинули або зазнали поранень потрібні нові люди. Також варто розуміти, що люди, які перебувають на фронті, потребують ротації та відпочинку. Тому для комплексування підрозділів здійснюється постійний призов громадян. Через постійність цього процесу, хвиль мобілізації як таких в Україні немає.

Мобілізаційні плани для кожного регіону є різними з урахуванням кількості населення у кожному регіоні та за потребами у певних спеціальностях.

Відповідно до рішення Верховної Ради режими воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжені до 18 серпня 2023 року. Якщо війна до цього часу не завершиться, дії правових режимів продовжать, ймовірно, ще на 90 діб. Однак воєнний стан та мобілізацію можуть достроково скасувати за умови завершення війни.