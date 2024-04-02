Х-101 з подвійною бойовою частиною: експерт Defence Express розвіяв міфи щодо "нової ракети"

Росіяни активізували свої атаки по українській енергетичній інфраструктурі. Президент України заявив, що у російських ракетах і дронах є понад 7 тисяч компонентів іноземного виробництва. Вони походять з 10 різних країн.

Експерт Defence Express Іван Киричевський розповів 24 Каналу, що варто зважати на той факт, що окупанти освоїли власне виробництво електроніки. Вони це зробили, навіть попри те, що їхня електроніка гірша від тої, яку росіяни можуть отримати різними контрабандними шляхами.

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Росія отримує компоненти від інших країн

У росіян з'явилися модулі протистояння РЕБ під назвою "Комета", а тепер у них є своя електроніка на ракети. Тому з одного боку, ЗМІ пишуть про левову частину західних компонентів, які надходять обхідним шляхом, але також треба звертати увагу, скільки всього передають з Китаю.

Очевидно, що експорт будь-яких компонентів, навіть подвійного призначення, для Росії не мав би відбуватися. Адже місцеві регламенти передбачають, що компанія, яка викуповує всі ці речі, має підтвердити свій досвід роботи мінімум за 5 років до цього.

Іноді ці схеми можуть виглядати дуже складними. Наприклад, ще у 2022 році писали, що електроніка для електровелосипеда зі Швейцарії їде в Китай, а потім мігрує в Росію та перетворюється на електроніку для ракет. Але зрозуміло, що все це купувалося як електроніка для електровелосипеда,

– підкреслив експерт Defence Express.

Тому варто відмовитися від формулювання, що російські ракети закінчуються, а Захід щось постачає або не постачає. Адже якщо західним країнам запропонувати ринок, розповісти, що Україна також має свої ракети, то, ймовірно, вони погодяться на співпрацю.

Росія модернізувала ракету Х-101

Повідомлялося, що окупанти можуть виробляти ракету Х-101 з двома бойовими частинами. Зараз в українських експертів тільки вимальовується розуміння, що це за зброя, адже про ракетний арсенал Росії є дуже мало відомостей. Тому наразі можна говорити, що модернізована ракета тільки нагадує Х-101.

Поки єдине, що можна зафіксувати – це те, що під час одного з недавніх обстрілів по Україні було збито ракету Х-101, на якій справді стояла подвійна бойова частина.

Тобто мовиться про стандартну бойову частину на 450 кілограмів, а також про другу, масою 350 кілограмів. Туди входить вибухівка і ще металеве покриття, яке дає дуже багато уламків,

– розповів Іван Киричевський.

З того, що було відомо, можна стверджувати, що у 2010-их роках у Росії справді з'явився проєкт, який мав на меті поставити на ракету Х-101 подвійну бойову частину. Передбачалося, що перша буде скидатися за 100 кілометрів до основної цілі, а друга безпосередньо пробивати. Але наразі немає підтверджень, що все працює саме так.

Ворог хоче вплинути на психологію українців

Варто згадати, що коли очільник російського міноборони Сєргєй Шойгу приїжджав на завод, де виробляють ракети Х-101, то йому розповідали про 800-кілограмову бойову частину, але при цьому показували ракету Х-59. Згодом з'ясувалося, що тоді мовилось саме про Х-101.

Росіяни почали кампанію ракетних ударів і ведуть її набагато інтенсивніше, ніж можна було уявити. Атаки відбуваються через день – два, тобто ракет виявилося більше, що створює простір для невизначеності,

– зауважив експерт Defence Express.

За його словами, у таких умовах варто припинити "чіплятися" за формулювання, що у росіян мало ракет, а всі проблеми нібито лише через західних союзників, які не надають нам ППО, а росіянам постачають електроніку.

Якщо ми будемо далі крутитися в такій шизофренії, то нас психологічно не вистачить. Тому найперше треба подумати саме про психологічну стійкість. Адже росіяни ще влітку попереджали, що планують не просто масовані ракетні удари, а ракетні операції зі знищення потенціалу, так це у них називається,

– підкреслив Киричевський.

Одне із завдань таких атак – не просто зруйнувати інфраструктуру, але "посадити" наш моральний дух. Тому варто відмовитись від будь-яких заяв і формулювань, які можуть навіть несвідомо допомагати російській пропаганді.

Росія повернулася до тактики масованих ударів: що відомо