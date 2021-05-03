Мовний конфлікт – штучний, більшість використовують українську, – Кремінь

Після 2014 року у мовній сфері України відбулися помітні зміни – української у публічному просторі стало більше. Однак закон про функціонування української мови як державної породив чимало страшилок.
Джерело:"Фокус"
Мовляв, людина не матиме вибору, якою мовою розмовляти. А ще й працівників магазинів та кав'ярень штрафуватимуть, якщо вони до клієнта заговорять не тією мовою.
До теми Штрафів ще не виписували, – Кремінь про українську мову в обслуговуванні
Мовний конфлікт – штучне поняття
Прокоментувати це попросили уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня. Він переконаний, що поняття "мовного конфлікту" в Україні є штучним.
Одним із ключових наративів, який був викритий академіком Володимиром Горбуліним, теоретиком гібридної війни в Україні, можна назвати мовний конфлікт. Насправді він є штучним,
– запевнив омбудсмен.
І додав: "Ми прекрасно розуміємо, що українську мову використовують більшість громадян".Опитування Центру "Соціальний моніторинг" показало, що 36,3% респондентів вдома розмовляють тільки українською, ще 12,4% – здебільшого українською, а 10,3% – тільки російською.
Росія інфікує інформаційний простір
Як зазначив Тарас Кремінь, "проросійські сили, на превеликий жаль, сьогодні інфікують частину інформаційного простору, натомість не всі громадяни вакциновані проти брехні".
У 2014 лякали, що за російську в Україні будуть жорстоко карати – і це тоді, коли на окупованих територіях катували людей за українську. Розповсюджували страшилки й тоді, коли приймали закон про мову,
– не здивований Кремінь.
"Звичайно, все це – повна нісенітниця", – наголосив мовний омбудсмен. Штрафів за "мовні" порушення не накладають, а помічені порушення, власне, добровільно й миттєво виправляють.
"Власне тому української стало значно більше в усіх сферах", – підсумував Тарас. Кремінь.Нагадаємо: у квітні 2019 Рада прийняла закон 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної". А з 16 січня 2021 працівники сфери послуг повинні звертатися до клієнтів українською мовою.