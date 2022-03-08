МОЗ обіцяє санкції проти аптек, що необґрунтовано підіймають ціни на ліки

Міністерство охорони здоров'я буде жорстко припиняти будь-які спекуляції на ліках під час війни. Порушників чекають санкції.

МОЗ попередило виробників та дистриб'юторів

Про це оголосив глава МОЗ України Віктор Ляшко. Очільник міністерства заявив про встановлення жорсткого контролю за цінами.

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Він повідомив, що ціни на ліки контролює Державна служба з лікарських засобів.

Ми жорстко попередили всіх. Як виробників, так і дистриб'юторів про те, що будуть застосуватися санкції у разі необґрунтованого підняття цін на лікарські препарати,

– сказав Ляшко.

Він закликав громадян повідомляти про випадки завищення цін. Обманутим покупцям обіцяють повертати кошти.

Також, за словами Ляшка, уже зафіксовано три випадки спекуляцій на ліках.

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