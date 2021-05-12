Без собак, котів чи техніки: у МОЗ попросили правильно робити фото у додатку "Дій вдома"

У Міністерстві охорони здоров'я поскаржилися на окремих користувачів додатку "Дій вдома". Річ у тім, що дехто фотографує не своє обличчя, як потрібно, а собак, дітей, інші частини тіла та навіть комп'ютерну техніку.

На це під час брифінгу поскаржився заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер. Він наголосив, що інколи ситуації доходять до абсурду.

Важливо "Дій Вдома": як працює додаток для контролю самоізоляції та найпоширеніші міфи

Як пояснив Кучер, додаток з певними інтервалами вимагає зробити своє фото. Однак люди замість себе фотографують своїх домашніх улюбленців, частини тіла чи комп'ютери. Заступник міністра попросив користувачів не гратися з додатком, оскільки це може спричинити проблеми з верифікацією.

І, звісно, що виникають питання, пов'язані з тим, що щось потім не спрацьовує при верифікації. Я хотів би, щоб всі ставилися до цього серйозно, тому що обмін даними чітко налагоджений, у нас є вся інформація про порушників,

– розповів Кучер.

Також заступник розповів, що часом користувачі, які зробили неправильне фото в додатку, дзвонять з питаннями в контакт-центр МОЗ. Він попросив без необхідності не навантажувати гарячу лінію та одразу робити все правильно.

"Я хотів би звернути увагу, що кожен такий дзвінок можливо відволікає операторів контактного центру від більш нагальних питань, коли потрібно розв'язувати оперативні питання, пов'язані з госпіталізацією людей", – підкреслив Кучер.

Як працює додаток "Дій Вдома": дивіться відео

Що відомо про додаток "Дій вдома"

Додаток створили для тих, хто змушений перебувати на самоізоляції в Україні. Згідно з чинними правилами, його мусять встановити всі, хто прибуває до нашої країни.

Контроль за дотриманням самоізоляції відбувається через:

регулярні повідомлення впродовж дня;

перевірку відповідності фотографії обличчя еталонній світлині, завантаженій під час встановлення сервісу;

геолокації мобільного телефону в момент фотографування.

Після отримання повідомлення громадянину необхідно протягом 15 хвилин зробити фото свого обличчя на тлі навколишнього середовища.