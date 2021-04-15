На етапі завершення пандемії: чи реально для України повторити досвід Ізраїлю

Ізраїль перебуває на етапі завершення пандемії. Останній локдаун у країні запровадили, коли там вже стартувала масова вакцинація.

Планували, що карантин триватиме декілька тижнів. Натомість обмеження послабили лише наприкінці лютого 2021 року.

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На тлі спаду захворюваності в Ізраїлі продовжують носити маски і не нехтують дистанцією. За словами журналіста Шимона Брімана, вже незабаром очікують, що влада дозволить знімати засоби індивідуального захисту на вулиці.

Водночас в Україні ситуація зовсім інша. Для цього достатньо порівняти статистичні дані двох країн у боротьбі з COVID-19.



Статистика по COVID-19 Ізраїлю і України / Інфографіка з відео

Через незначну кількість хворих на COVID-19 в Ізраїлі вже почали зачиняти ковідні відділення лікарень. Є низка причин, що заважає Україні прямувати за таким же сценарієм. На думку ізраїльського лікаря-реаніматолога Бориса Бриля,

по-перше, в України немає вакцини;

по-друге, навіть якби вона і була, українці не хочуть вакцинуватись.

Вакцинація в Ізраїлі розпочалась 20 грудня 2020 року. Тоді Україна ще не мала чітких домовленостей з виробниками вакцин.

Влада Ізраїлю була наполеглива у процесі перемовин з виробниками. Результатом цього стало те, що Ізраїль – єдина країна світу, яка мала безперебійні поставки вакцини Pfizer.

Влада Ізраїлю – наполеглива щодо вакцини

Влада Ізраїлю не розголошує всіх деталей домовленостей, зокрема і фінансових. Вартість отриманих вакцин Pfizer експерти оцінювали від 30 до 50 доларів за дозу – це вдвічі дорожче ніж, наприклад, її купували у Сполучених Штатах Америки.

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Пропозиція вигідна для обох сторін. В такому випадку не лише Ізраїль отримав найкращу на сьогодні вакцину, а й фармацевти мали змогу, так би мовити, поекспериментувати.

Для Pfizer Ізраїль – надійний майданчик, аби продовжити дослідження власного препарату. Тим паче, що в Ізраїлі високий ступінь цифровізації даних.

Чи може Україна повторити успіх Ізраїлю

Електронними медичними картками користується 99% населення країни. І припиняти співпрацю, судячи з усього, партнери не планують.

За словами Брімана, Міністерство охорони здоров'я попросило для майбутніх поставок на осінь – зиму закупити ще вакцини – приблизно на суму 2 мільярди доларів. Україна дозволити собі такої розкоші не може, адже:

для нас – це дорого. Та й якби були б, то фізично вакцинувати 40-мільйоне населення за такий короткий термін складно;

Ізраїль суттєво менша країна за розмірами і кількістю населення – там проживає трохи понад 8 мільйонів людей.

Також, як зазначив експерт, якщо Україна хоче повторити успіх Ізраїлю у вакцинації, потрібно вдосконалювати систему охорони здоровя.

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Влада Ізраїлю 3 рази запроваджувала загальнонаціональний локдаун. Він був значно жорсткішим за український.

У країні закривали бізнес, а людям не дозволяли покидати свої будинки далі, ніж на 500 метрів. Жорсткі методи теж обурювали людей, втім населення намагалось дотримуватись правил.

До ізраїльського сценарію Україні ще далеко, але необхідно розуміти реалії, в яких живемо сьогодні. Потрібно зважувати низку факторів перед тим, як порівнювати 2 реальності. Тож дотримуйтесь правил, бережіть себе та змінюйте нашу країну на краще власними вчинками.