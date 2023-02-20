"Мирний план" Китаю і чому Байдену слід пригадати Війну судного дня: головне зі західних ЗМІ

Майже через рік після початку вторгнення Росії в Україну відбулася Мюнхенська конференція з безпеки. Цього разу, метою заходу стало не лише підсумування результатів року та обережне окреслення найближчого майбутнього. "Мюнхен" підтвердив рішучість Заходу в забезпечені перемоги України. Кардинальний злам відбувся і на Сході, адже Китай усвідомив, що війна в Україні – не лише європейська проблема.

Китай вперше назвав війну в Україні війною та запропонував своє бачення "справедливого миру". Водночас американці застерегли Пекін від будь-яких спроб військової підтримки Росії, адже війна переходить у вирішальну фазу. 24 Канал традиційно проаналізував, що пишуть авторитетні західні ЗМІ про Україну.

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Як Захід сприйняв "мирний план" Китаю

Західні лідери нервово відреагували на китайський мирний план щодо України, який має бути оприлюднений вже цього тижня, пише The Guardian. Втім, вони також обережно привітали заяви головного дипломата Китаю Ван Ї як першу ознаку того, що Китай визнає – війна в Україні не може вважатися суто європейською справою.



Промова Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки 2023 / Фото AP

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, високопоставлений китайський дипломат Ван Ї, один із небагатьох зовнішньополітичних політиків, здатних вплинути на Росію, оголосив, що:

Китай розпочне свою мирну ініціативу в річницю війни та вже консультується з Німеччиною, Італією та Францією щодо своїх пропозицій.

щодо своїх пропозицій. Ван Ї наголосив, що китайський мирний план підкреслить необхідність дотримання принципів суверенітету, територіальної цілісності та Статуту ООН, але водночас врахує "законні інтереси Росії у сфері безпеки".

Втім, поки не зрозуміло, наскільки цей план дійсно буде реалістичним, і чи не намагається Китай вчергове виставити Захід злісним розпалювачем війни, що могло б знайти позитивний відгук на глобальному Півдні та збільшити прихильність регіональних держав до Китаю.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок все ж привітала цей крок Китаю, заявивши, що "як постійний член Радбезу ООН, Китай зобов'язаний використовувати свій вплив для забезпечення миру у всьому світі". Вон наголосила, що дуже плідно поспілкувалася з Ван Ї в кулуарах Мюнхенської конференції та донесла йому, що справедливий мир – це не коли ви винагороджуєте агресора, а навпаки, коли ви відстоюєте міжнародне право та тих, на кого напали. Зрештою, схожі повідомлення до Китаю донесли французькі та італійські дипломати.

Бербок наголосила, що справедливий мир передбачає,, адже саме на цьому й базуються основоположні принципи міжнародного права про суверенітет. Натомість поки не зрозуміло, що означає "використати кожний шанс для миру", що пропонує Китай.

Без повного виведення всіх російських військ з України шансів на припинення війни немає. Навіть якщо це важко, але всі вимоги припинити війну шляхом територіальних поступок Росії – неприйнятні. Це означатиме, що ми робимо людей здобиччю Росії. Ми не будемо цього робити,

– заявила Анналена Бербок.

Китай знає, що на Півдні планети є готова аудиторія, що позитивно сприймає те, що він закликає до діалогу та миру. До прикладу, міністр закордонних справ Бразилії заявив, що його країна засудила агресію Росії, в тому числі й в ООН, однак додав, що "світ має спробувати зробити можливими будь-які рішення", а не обмежуватися розмовами про війну. Він підкреслив, що мова не йде про негайні перемовини, але варто рухатися в цьому напрямку.

Деякі західні держави розмірковують над тим, а чи варто наполягати на ухваленні нової резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка б підтримала Україну. Таке голосування могло б підкреслити відсутність міжнародної підтримки Росії. Минулого року 141 країна підтримала Україну, а зараз наразі незрозуміло, скільки "новоприбулих" є на глобальному Півдні.На Мюнхенській конференції низка європейських лідерів, включно з президентом Франції Еммануелем Макроном, визнали, що Захід мав би зробити більше, щоб переконати Південь в тому, що його рішуча підтримка України не є наслідком подвійних стандартів. Макрон назвав вторгнення Росії в Україну "неоколоніалістською та імперіалістичною" атакою, що "порушила всі табу", а також попередив, що сторонні спостерігачі були співучасниками російської агресії.

Водночас, як повідомляє The Guardian, зростає стурбованість США, щодо підтримки Росії з боку Китаю. Держсекретар США зустрівся з китайським дипломатом Ван Ї та попередив його про "серйозні проблеми" у відносинах двох країн, якщо Пекін постачатиме зброю Володимиру Путіну. Блінкен також закликав Китай припинити допомагати Росії уникати впливу санкцій.



Ентоні Блінкен на Мнюхенській конференції з безпеки 2023 / Фото Getty

Блінкен розповів американським телеканалам, що США мають інформацію про те, що Китай розглядає можливість надання Росії допомоги, можливо, включаючи зброю, для ведення війни в Україні. США також вважають, що Китай, ймовірно, вже надає певну розвідінформацію ПВК Вагнера.

Занепокоєння, яке ми зараз маємо, ґрунтується на інформації, яку ми маємо, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки. Ми дуже чітко дали їм зрозуміти, що це може стати серйозною проблемою для нас і для наших відносин,

– заявив Блінкен в ефірі CBS.

Застереження США щодо намірів Пекіну з'явилися в контексті китайської пропозиції оприлюднити мирний план для України. Ван Ї розповів про свої наміри лідерам Франції, Німеччини та Італії. Можливо, таким чином Китай намагається вбити клин між країнами ЄС і США. США зазначили, що план Китаю, швидше за все, є розпливчастим твердженням про цінності мирного діалогу, територіальної цілісності та суверенітету, але при цьому не вдаючись у подробиці. Водночас у своїй промові, Ван Ї припустив, що існує ймовірність того, що Європа більше прагне до врегулювання, ніж США.

Ми повинні спокійно подумати, особливо наші друзі в Європі, про те, яких зусиль слід докласти, щоб зупинити війну. Які мають бути рамки для встановлення тривалого миру в Європі та яку роль повинна відігравати Європа, щоб продемонструвати свою стратегічну автономію,

– заявив Ван Ї.

Європейські дипломати, які вже ознайомилися з пропозиціями Китаю поставилися до нього скептично, ставлячи під сумніви наміри Пекіну дистанціюватися від свого близького партнера – Росії. З іншого боку, Китай є чи не єдиним зовнішнім гравцем, який здатний чинити ефективний дипломатичний тиск на російського диктатора Владіміра Путіна, щоб змусити його переосмислити свою стратегію.

Втім, у запропонованому плані Китаю були й інші моменти, які Захід може привітати, зокрема, протидія загрозам ядерної війни або атака проти цивільних атомних електростанцій. Посилання на статут ООН і територіальну цілісність також можуть бути корисними, хоча вони й супроводжуються згадкою про те, що нібито "Росія має законні побоювання з приводу безпеки". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання, що зовнішньополітичні принципи Китаю змусять Пекін прийняти українську позицію.

Ми вважаємо, що дотримання принципу територіальної цілісності є фундаментальним інтересом Китаю на міжнародній арені. І що відданість дотриманню та захисту цього принципу є рушійною силою для Китаю, більшою, ніж інші аргументи, запропоновані Україною, Сполученими Штатами чи будь-якою іншою країною,

– заявив Дмитро Кулеба.

США активно обговорюють передачу Україні літаків

Американський генерал поінформував законодавців США, що F-16 та ракети більшої дальності можуть допомогти посилити наступальні дії України та забезпечити перемогу над Росією, пише видання Politico. Сенатори прямо запитали головного генерала США в Європі Крістофера Каволі про те, чи допоможуть Україні західні винищувачі здобути перемогу, на що він відповів ствердно.

Генерал США Крістофера Каволі закликає поставити Україні F-16 / Фото Getty

, а також про те, що ще потрібно Києву, щоб досягти успіху у своїх планах перейти в контрнаступ та призупинити російські наступальні дії на сотнях кілометрів лінії фронту.Каволі сказав, що, щоб ЗСУ могли завдавати ударів по російських позиціях з більшої відстані, ставлячи під загрозу штаби та тилові лінії постачання.

Відповідь генерала йде далі, ніж попередні публічні коментарі вищих посадових осіб, які відповідають за національну безпеку США. Вони заявляли, що не виключають постачань винищувачів у майбутньому, але також наголошували, що протиповітряна оборона є найнагальнішою потребою сьогодення. Каволі заявив законодавцям США на Мюнхенській конференції з безпеки, що американці та їхні союзники повинні надіслати Україні найсучасніше озброєння, з яким вони можуть розлучитися. Це охоплює також сучасні літаки, безпілотники та ракети з дальністю польоту понад 100 кілометрів.

Генерал, який є також і верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та головою Європейського командування Збройних сил США, стверджує, що Україна потребує більш сучасного озброєння і техніки для "посилення ефективної боротьби". Ці зауваження з'явилися на тлі загострення дебатів на Заході про те, чи варто надавати Києву сучасні літаки.

Президент України Володимир Зеленський вже давно закликає до постачань винищувачів та підкреслює, що українські пілоти достатньо кваліфіковані, щоб тренуватися на літаках західного зразка та контролювати небо, попри російську протиповітряну оборону. Втім, президент США Джо Байден і деякі європейські лідери поки що відхилили цей запит, заявивши, що надання танків і артилерії є більш важливим для нинішньої фази війни.

Така позиція адміністрації Байдена розчарувала яструбине крило законодавців США. Наприклад, сенатор-республіканець Ліндсі Грем наголошує, що передача F-16 "є абсолютною необхідністю". Грем також запевняє, що суперечку про літаки врешті очікує та ж доля, що й танки та звинувачує Білий Дім у недостатній рішучості. При цьому в Конгресі США двопартійна група законодавців вже надіслала Байдену листа, в якому закликала президента негайно надіслати F-16 Україні.

Сенатор Марк Келлі, відставний пілот ВМС з бойовим досвідом, додав, що українці зацікавлені у використанні бойових літаків для ураження російських систем ППО здалеку. Це дозволило б іншим літакам і безпілотникам більш вільно діяти по всій країні, особливо на Сході та Півдні, де сьогодні зосереджені бойові дії.

Водночас британський уряд пообіцяв навчити українських пілотів керувати новітніми літаками НАТО, але так і не вказав, коли саме почнуться ці навчання та чи готовий Лондон відправити свої літаки Україні. Натомість американські та британські офіційні особи продовжують стверджувати, що це питання не знімається з порядку денного.

Цього тижняпро те, якої ще військової допомоги потребує Україна. Водночас союзники вже розпочали тренування українських військових на Leopard 2 та інших танках, які Німеччина схвалила для відправки в Україну. Західні експерти вважають, що, де російські військові з високими втратами намагаються штурмувати українські позиції, просуваючись всього на кілька десятків метрів.

Представник НАТО в кулуарах Мюнхенської конференції заявив, що росіяни намагаються наступати та наразі досі невідомо, наскільки успішно вони це робитимуть. Посадовець Альянсу також підкреслив, що варто готуватися до тривалої боротьби:

Це не криза. Це не якийсь маленький інцидент, який можна залагодити. Це не сутичка. Це тотальна війна.

Байдену варто набратися рішучості щодо зброї для України

Видання The Wall Street Journal пригадало рішення президента США Річарда Ніксона під час критичного моменту для Ізраїлю у 1973 році та закликало Джо Байдена наслідувати його приклад. Рішучі дії президента можуть змінити ситуацію між успіхом і катастрофою в конфліктах за кордоном. Озирніться на 50 років назад, і історія дасть вам приклад того, який тип американського президентського лідерства необхідний для перемоги.

Війна "Судного дня" 1973 року в Ізраїлі, як і війна в Україні, була чимось більшим, ніж регіональний конфлікт. Ізраїль був важливим стратегічним партнером США на Близькому Сході. Єгипет і Сирія були тісно пов'язані з Радянським Союзом. Коли Єгипет і Сирія розпочали двосторонню атаку, Ізраїль був застигнутий зненацька та непідготовлений.

Перші успіхи арабських загарбників поставили Ізраїль перед необхідністю боротися за своє виживання. На третій день війни Ізраїль висів на волосині. Він втратив понад 1 000 бійців і третину своїх танків. Білий Дім тоді постав перед серйозною дилемою: як забезпечити виживання Ізраїлю без розпалювання конфлікту між наддержавами. Схожу ситуацію сьогоднішня адміністрація президента США отримала від війни Росії проти України.

Щоб уникнути образу "жалюгідного, безпорадного гіганта", який не бажає використовувати свою військову силу для підтримки союзників і стратегічних партнерів, США повинні були діяти рішуче. Ніксон наказав Міністерству оборони швидко відновити всю втрачену військову техніку Ізраїлю. Пентагон не одразу зрозумів повідомлення. Президент Ніксон попросив тодішнього держсекретаря Генрі Кіссінджера доручити Пентагону "прискорити роботу". Минуло кілька днів, а Пентагон продовжував зволікати. Ніксон знав, що Радянський Союз щодня постачає 700 тонн військової техніки до Єгипту і Сирії, і що США повинні діяти.

Дізнавшись, що Військово-повітряні сили США не можуть вирішити, які вантажні літаки варто використовувати, Ніксон сказав Кіссінджеру: "Чорт забирай, використовуйте всі, які у нас є. Скажіть їм, щоб відправили все, що здатне літати". Цей президентський наказ ліквідував перешкоду.



Знищені сирійські танки на Голанських висотах в Ізраїлі 1973 рік / Фото Getty

Вже через сім днів після початку війни 30 транспортних літаків С-130 були на шляху до Ізраїлю, а протягом наступного місяця понад 550 американських повітряних місій здійснили постачання для ізраїльської армії. Літаки летіли низько над ізраїльським узбережжям, надаючи реальні докази відчайдушно необхідної американської допомоги, а також вкрай необхідного морального підйому.

Радянський Союз відповів погрозою ввести свої війська, але Ніксон не вагався.Радянський Союз відступив, Ізраїль переломив хід війни, а врегулювання під американським керівництвом дозволило утримати Москву якомога далі від Близького Сходу на наступні 40 років.

Відставний генерал армії США Баррі МакКафрі наголошує, якщо президент Байден серйозно налаштований щодо майбутнього суверенної України та поразки територіальних амбіцій Росії, настав час діяти сміливо і рішуче. Ще не пізно для США та їхніх західних партнерів відправити в Україну "все, що здатне літати".