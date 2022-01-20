"Нафтогаз Тепло" збирається у роботі використовувати солому, а не газ

Низку ТЕЦ в Україні перевели під керівництво компанії "Нафтогаз Тепло". Тепер там заявляють, що не збираються застосовувати у виробництві цих підприємств газ, а переводять їх на біосировину.

Відтак підприємство має на меті виробляти тепло з максимальною часткою відновлювальних джерел енергії. Про це заявив керівник ТОВ "Нафтогаз Тепло" Віталій Михайльо.

До теми "Нафтогаз" хоче змінити тариф постачальника "останньої надії"

Ми формулюємо моделі партнерських відносин. Є, наприклад, малий місцевий бізнес, який знатиме, що компанії для вироблення тепла та електроенергії щороку потрібна певна кількість біосировини. Нехай це буде тріска чи солома або спеціально перероблене сміття,

– зазначив чиновник.

Він запевняє, що це може стати взаємовигідним бізнесом як для компанії, так і для місцевих підприємців.

За якою схемою може працювати бізнес

"Нафтогаз Тепло" є дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України". До складу "Нафтогазу" також входить "Укргазвидобування", яке видобуває основні обсяги українського газу.

Як зазначив Михайльо, підприємці можуть інвестувати й будувати свій сталий бізнес на поставках соломи та іншої біосировини для газової компанії. А ТЕЦ почнуть переводити на відновлювальні джерела енергії приблизно в кінці квітня цього року.

"Нафтогаз Тепло" зараз вивчає кращі європейські практики. Особливо беруть до уваги Данію, яка є лідером у відновлювальній енергетиці. Адже приблизно 70% теплової енергії вони отримують з неї та біомаси.

Як приклад модернізації Михайльо наводить друге за величиною місто в Данії – Орхус. Громада мала станцію на вугіллі й за вісім років усе змінилось. Зокрема, отримала генерацію за допомогою теплового насоса, вітрогенерацію та генерацію зі спалювання біомаси. Найголовніше у цій історії, що тариф для споживача не зріс.

Газ в Україні: останні новини

Черкаські комунальники переробляли відходи на альтернативне екологічне паливо. Його збирались використовувати для вироблення теплової та електричної енергії.

Водночас рекордно високі ціни на газ, дефіцит вугілля та проблеми з імпортом призвели до справжньої енергетичної кризи в Україні. Вибір зводився до співпраці з країною-агресором або відключень електроенергії.

Одразу 3 підприємства скляної галузі в Україні були змушені припинити роботу. Причина – зростання цін на газ, який зумовлює до 50% собівартості скляної продукції.

Вас може зацікавити, чому обвалилась ціна на російський газ у Європі: дивіться відео