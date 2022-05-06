Нафтове ембарго: Німеччині буде боляче, але цей біль є сумісним з життям

Як показало нафтове ембарго, Німеччині буде боляче, але точно цей біль є сумісним з життям.

Але для менших країн, таких як Словаччина, Чехія, Болгарія, цей виклик може бути майже нездоланим.

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Німеччина завжди була одним з лідерів ЄС. Зараз на ній додаткова відповідальність – головування в G-7.

І те, що на українському ринку подавалося як "Німеччина проти, якщо вона буде за, ще кілька країн будуть за", насправді було не так.

Роль Німеччини

Німеччина здебільшого, як один зі "старших", брала на себе удар.

І в результаті публічного цькування, ми просто побачили реальну картину – перелік з чотирьох країн, які просять тривалий перехідний період на нафту, та заяву Борреля, що газові санкції не обговорюються.

Німеччина очікує, що ЄС зверне увагу на російський газ після того, як буде узгоджена поетапна заборона на імпорт російської нафти, – головний економічний радник канцлера Олафа Шольца.

Розколу нема

Отже, немає і не було розколу між союзниками щодо санкцій на Росію.

Вчора на брифінгу Держдеп на питання про блокування Угорщиною санкцій сказав теж саме, що вони не бачать проблем, і навпаки – бачать об'єктивні причини для диференційованого підходу.