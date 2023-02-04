Накласти вето на 5655, долучити громади до планування, – Слобожан про позицію Асоціації міст

Для успішної реалізації планів відновлення України потрібно накласти вето на закон 5655 та завершити розробку Містобудівного кодексу України, в якому передбачити для громад та місцевого самоврядуванні можливість впливати на містобудівні процеси

Про це заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

У рамках Проєкту "Голос громадянського суспільства в формуванні та реалізації плану відновлення України" Олександр Слобожан представив позицію Асоціації міст України щодо необхідних кроків для успішного майбутнього відновлення громад і України.

"Містобудування - це пряме повноваження та право громад. В проєкті №5655 муніципалітети позбавляють можливості забезпечувати безпеку в містобудуванні, брати участь у розбудові та відновленні громад, забирають у громадян процедури впливу на контроль забудови. Тому цей законопроєкт не має права на реалізацію", – заявив Олександр Слобожан.

Він зазначив, що після накладання вето на закон про реформу містобудування потрібно завершити розробку Містобудівного кодексу.

"Після вето на 5655 необхідно буде всім суспільством завершити розробку Містобудівного кодексу України, який базуватиметься на міжнародному кодексі та створить такі умови регулювання, як у економічно розвинених країнах із сильною демократією. Ми маємо в кодексі дати можливість громадам і їх мешканцям впливати на своє майбутнє", - наголосив Слобожан.

Також, за його словами, необхідно повернути фінансову участь забудовників у розвитку інфраструктури та забезпечити баланс впливу на містобудівні процеси державних органів влади та органів місцевої влади для створення безпечних і комфортних умов життя кожного з громадян.

Як відомо, законопроєкт №5655 "Про внесення змін в деякі законодавчі акти України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" з 19 грудня знаходиться на підписі у Президента. Петиція про ветування законопроєкту №5655 набрала 25 000 голосів за кілька годин після її створення, а загалом її підписали понад 42 000 українців. Крім того, звернення до Президента щодо застосування права вето до 5655 підписали десятки громадських організацій та представників провідних ЗМІ. На необхідності доопрацювання «містобудівної реформи» наполягали НАЗК, Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України, Асоціація міст України та інші.