Напій, який п'є пів світу: яка шкода і користь від кави

В сучасному світі є понад 25 видів напоїв, які можна виготовити з кави. Проте медики кажуть, захоплення міцним напоєм із кавових зерен може призвести до проблем зі здоров'ям.
Джерело:24 канал
Кава – невіддільний напій для багатьох українців. Паперовий стаканчик із чорною гущею тримає в руках кожна друга людина, прогулюючись парком.
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Чи полюбляють українці каву
Журналісти запитали у вінничан, як вони ставляться до кави.
► "Дуже люблю каву. П'ю одну чашку в день".
► "Каву полюбляю, зокрема лате. Але намагаюсь пити рідко, щоб дотримуватись здорового способу життя. Але кава, на жаль, не є джерелом такого способу".
► "Турбуюсь про здоров'я. Іноді роблю собі детокси – дні без кави. Альтернатива – цикорій і корінь кульбаби".
Найбільша кількість кофеїну – у нефільтрованих напоях
Баристи кажуть, шкода чорної гущі залежить від способу її приготування. Найбільша кількість кофеїну присутня у нефільтрованих напоях:
- каві з френч-преса;
- каві по-турецьки;
- каві по-грецьки.
Кофеїн також є і в еспресо, що є основою для більшості видів кавових напоїв, зокрема лате і капучино.
У різних сортах кави вміст кофеїну різний. В арабіці бадьорливої речовини на 30% менше, ніж у робусті. Тому якщо турбуєтесь про власне здоров'я – краще обирати каву, в якій вміст кофеїну є невеликий.
Альтернативний спосіб – через машинку. Тут є фільтр, нагріває до 90% воду і працює крапельним шляхом. Немає тиску і ця кава довго не втрачає свої властивості. Її можна пити і охолоджену через 40 хвилин,
– розповів бариста Дмитро Дробин.
Негативний вплив кави на організм
Медики попереджають, що тривале і часте споживання кави – 6 і більше чашок в день – підвищує ризик серцево-судинних захворювань. А ще кава в поєднанні з молоком порушує засвоєння заліза в організмі. Також цей напій може:
- викликати безсоння;
- збільшувати тривожність;
- викликати артеріальну гіпертензію;
- стати початком розвитку серцево-судинних захворювань.
"Здебільшого люди звикають не до самої кави, а до солодощів, які куштують з цим напоєм. Цим провокуємо ожиріння та цукровий діабет", – поділилась сімейна лікарка Аліна Волтківська.
Як кава впливає на організм людини: дивіться відео 24 каналу
За її словами, кофеїн може міститись і в інших продуктах: у чорному, зеленому чаях, кока-колі, енергетичних напоях, чорному шоколаді.
Медики кажуть, аби кава приносила користь – споживати її потрібно помірно, не більше, ніж 4 чашки в день, що не перевищуватиме 400 міліграмів кофеїну. Вагітні жінки повинні приймати удвічі меншу дозу.
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А ще каву краще вживати без цукру та молока і не смакувати її із солодощами або цигаркою. Це зменшить ймовірність звикання.