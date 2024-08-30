Як військовослужбовцю отримати направлення на ВЛК: куди звертатися

Після отримання поранень українські військові зобов'язані пройти військово-лікарську комісію, яка оцінює їхню подальшу придатність до служби. За потреби комісія може видати направлення на продовження лікування солдата або для оцінки ступеня придатності до військової служби.

Про це розповіла адвокат Віра Проніна. Якщо військовослужбовцю відмовляють у напрямі на ВЛК, він може звернутися на "гарячу лінію" Міністерства оборони та поскаржитися.

Дивіться також Уряд працює над економічним бронюванням: які будуть критерії

Коли можуть направляти на ВЛК

За словами юриста, військово-лікарська комісія може бути скликана з двох причин:

для встановлення причинного зв'язку між травмою або каліцтвом та військовою службою;

для оцінки ступеня придатності до військової служби.

Після травми, поранення чи захворювання ВЛК у першому випадку встановлює, чи є зв'язок між цими станами та службою у ЗСУ, а також виконанням бойового завдання.

Встановлення причинного зв’язку між захворюванням, травмою, пораненням, контузією, каліцтвом та військовою службою є важливим та необхідним при отриманні відповідних грошових виплат. Для цього обов’язково необхідно отримати підтверджуючі документи від військової частини щодо обставин набуття травм, поранень, захворювань тощо,

– пояснила Проніна.

Що стосується другого випадку, коли військовослужбовці прямують на медогляд до ВЛК після обстеження або лікування в медичній установі, то у разі наявності захворювань або наслідків поранень, які впливають на нездатність до військової служби або підтверджують "часткову" придатність, вони можуть бути переведені на службу у військові частини забезпечення, територіальні центри комплектування та соціального забезпечення, до вищих навчальних закладів, навчальних центрів, охорони тощо.

Військовослужбовці направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби за рішенням начальника (керівника) закладі охорони здоров’я (медзакладу) на підставі подання начальника (керівника) лікувального відділення, в якому обстежується лікується військовослужбовець.

Зверніть увагу! Захворювання або отримана травма, які не призвели до порушення функцій органів, виключає необхідність проходження ВЛК, адже ступінь придатності до військової служби не змінився.

"У випадках, коли військовослужбовець ухиляється від призначеного обстеження або порушує лікарняний (госпітальний) режим, його можуть виписати без проходження ВЛК. Про відмову в обстеженні повідомляється командир військової частини", – підкреслила Проніна.

Хто може видати направлення на ВЛК

Направлення на медичний огляд ВЛК видає:

прямий начальник (від командира частини й вище);

начальники штатних ВЛК, керівники ТЦК та СП;

начальники (керівники) закладу охорони здоров’я за місцем лікування;

органи військового управління/підрозділи Військової служби правопорядку Збройних Сил України;

прокуратура, суд.

Направлення на медичний огляд ВЛК від військової частини видається начальником медичної служби за підписом командира частини. Після закінчення лікування військовий, прибувши до частини, складає рапорт на ім'я командира з повідомленням про завершення лікування та прохання про направлення на проходження ВЛК.

Рапорт можна подати в письмовому вигляді, або через мобільний застосунок "Армія+".

Направлення на медогляд ВЛК від ТЦК та СП видається під час відпустки для лікування після захворювання чи поранення. У разі необхідності, потрібно за декілька днів до завершення відпустки звернутись до керівника ТЦК та СП щодо направлення на повторний медичний огляд за місцем проведення відпустки для визначення придатності до військової служби або для вирішення питання про потребу у продовженні відпустки для лікування у зв’язку із хворобою/після поранення,

– наголошує юрист.

Що робити, якщо не видають направлення на ВЛК

Якщо військова частина та інші уповноважені особи неправомірно відмовляють у напрямі на ВЛК, необхідно: