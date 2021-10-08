Наркоманська тварина, – бійці ЗСУ з передової відповіли Киві на привітання для Путіна
Джерело:телеграм Perepichka News
Одіозний нардеп Ілля Кива, незважаючи на агресію Росії щодо України, привітав Володимира Путіна з днем народження. Це неймовірно обурило українських бійців, які щодня ризикують своїм життям на Донбасі.
Вони емоційно відповіли Киві, записавши відео. Бійці назвали нардепа "наркоманською твариною".
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"Плюньте йому в морду"
Ба більше, вони попросили своїх побратимів, які перебувають на мирній території України, плюнути Киві в обличчя при зустрічі. Вони заявили, що нардеп вже перейшов межу.
Хлопці, якщо хтось побачить цю наркоманську тварину, то дуже просимо передати йому від нас "привіт". Плюньте в морду,
– сказав один з бійців.
"Тобі, Іллюша, хочемо передати, що чекаємо тебе тут, щоб ти особисто привітав росіян, які стоять перед нами", – додав він.
Також бійці порадили нардепові пройти курс лікування від наркотичної залежності.
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Кива привітав Путіна: що відомо
- Одіозний нардеп записав відеопривітання для Путіна у день його народження.
- Він стояв на фоні українського прапора та висловлював захоплення президенту країни-агресора.
- Кива на відео сказав, що Путін нібито "пише нову історію слов'янського світу та слов'янської єдності". Це нагадує традиційну фразу Кремля про "один народ", з якою так борються українці.