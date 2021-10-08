Наркоманська тварина, – бійці ЗСУ з передової відповіли Киві на привітання для Путіна

Одіозний нардеп Ілля Кива, незважаючи на агресію Росії щодо України, привітав Володимира Путіна з днем народження. Це неймовірно обурило українських бійців, які щодня ризикують своїм життям на Донбасі.

Вони емоційно відповіли Киві, записавши відео. Бійці назвали нардепа "наркоманською твариною".

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"Плюньте йому в морду"

Ба більше, вони попросили своїх побратимів, які перебувають на мирній території України, плюнути Киві в обличчя при зустрічі. Вони заявили, що нардеп вже перейшов межу.

Хлопці, якщо хтось побачить цю наркоманську тварину, то дуже просимо передати йому від нас "привіт". Плюньте в морду,

– сказав один з бійців.

"Тобі, Іллюша, хочемо передати, що чекаємо тебе тут, щоб ти особисто привітав росіян, які стоять перед нами", – додав він.

Також бійці порадили нардепові пройти курс лікування від наркотичної залежності.

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