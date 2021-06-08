Страшний наркотик чи лікарський засіб: уся правда про легалізацію медичного канабісу

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає легалізацію марихуани в Україні. Мовиться, звісно, про медичний канабіс. Утім побоювань довкола цього більше, ніж тексту в самому документі.

Важливо розібратися в назвах. Для науки марихуана і конопля – це поняття одного роду "канабіс". Розрізняє їх лише вміст психоактивних компонентів. Якщо не вище ніж 0,3% – конопля, а марихуаною називають все, що має більший показник.

До теми Раді пропонують легалізувати медичний канабіс

Марихуана легалізована чи декриміналізована в багатьох країнах

Канабіс може мати 2 ефекти, в залежності від різного вмісту психотропних речовин.

галюцинації;

знеболювальний та заспокійливий ефект.

У багатьох країнах світу марихуана або легалізована, або декриміналізована. Легалізована – це коли в країні всі процеси, пов'язані з канабісом, контролює держава. Так хочуть зробити і в Україні з медичним канабісом.

Декриміналізована, тобто за неї немає кримінальної відповідальності. Така ситуація в Нідерландах, де повнолітній особі не заборонено купити 5 грамів цієї трави в одні руки.

В Канаді вживання марихуани стало повністю законним. Там дозволено купувати, продавати, зберігати до 30 грамів. А також ще й і вирощувати в невеликих кількостях. Звісно, лише тим, кому вже є 18 років.



В яких країнах легалізований канабіс / Інфографіка 24 каналу

За словами голови координаційної ради благодійної організації "100% життя" Дмитра Шерембея, в будь-якій країні ЄС більш ліберальний доступ до цих препаратів. Їх можна купити в аптеці без рецепта. В Україні суворіший підхід, коли все буде ліцензуватися і класифікуватися як "суворий обіг препарату".

Наразі в Україні за зберігання чи продаж марихуани в розмірі до 5 грамів загрожує адміністративне покарання – штраф. За більшу кількість – кримінальна відповідальність.

Втім це мало впливає на ситуацію. Придбати марихуану на нелегальному чорному ринку простіше простішого.

Легалізація медичної марихуани, яку пропонують проєктом закону, цю ситуацію не врегулює. Але може змінити іншу.

Медичний канабіс допомагає позбутися від болю

Медичний канабіс є важливим засобом для важкохворих людей, які страждають від постійного болю. Це стосується онкохворих, людей з захворюваннями Альцгеймера, Паркінсона тощо. Наразі тих, кому медичний канабіс може полегшити перебіг хвороби, в Україні нараховують близько 2 мільйонів.

Частина хворих змушена йти на злочин і купувати необхідні ліки на чорному ринку, деякі – лікують морфієм.

В Україні 56 найменувань наркотичних речовин, які циркулюють у фарміндустрії, якими ми сьогодні користуємося. Зокрема, морфій доступний за рецептом. У нас не був доступний просто канабіноїд,

– розповів Дмитро Шерембей.

Узаконення медичного канабісу не дасть права тим, хто хоче "побалуватись травичкою" робити це законно. Медична марихуана у більшості випадків не містить ТГК – ту психотропну речовину, яка викликає наркотичне сп'яніння.

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Для лікування використовують марихуану зі вмістом канабідіолу. Це не наркотична речовина, а навпаки – терапевтична сполука. Тобто, так званого кайфу від неї не буде. Тому не варто хвилюватись, що легалізація медичного канабісу призведе до збільшення кількості наркозалежних. Тим паче, що видаватимуть такі ліки лише за електронним рецептом лікаря.

Чи викликає канабіс звикання? Лікарі кажуть, що марихуана не викликає фізичної залежності, як це роблять цигарки чи алкоголь. Залежність від марихуани може бути емоційна. Як-от пристрасть до солодкого. Медичні препарати, у складі яких є канабіс, взагалі не містять наркотичних сполук, тому й не викликають залежності.

Використання марихуани в медичних цілях не може призвести до деградації особистості хворого. Навіть не медичний, канабіс посідає лише 11 місце за рівнем завдання шкоди організму людини. Тоді як алкоголь — 5 місце, а нікотин у тютюні — 9. При цьому вони в Україні є легальними.

Вирощування канабісу контролюватиме держава

Існують побоювання, що після легалізації канабісу українські поля засіють наркотичними плантаціями. Це помилкова думка. Вирощування медичного канабісу – контрольований процес. І для наукових досліджень установа муситиме отримати окремий дозвіл та володіти відповідним статусом.

Аби забезпечити дієвий контроль пропонують створити уповноважений орган. Він буде працювати разом з подвійним контролем МВС та МОЗ.

Коноплі – це також і сільськогосподарська культура. Їх здавна вирощували в промислових масштабах і виготовляли з них тканину для одягу, канати, мотузки, олію й багато іншого.

Так сталося, що від 1961 року канабіс був забороненим у багатьох країнах світу. Тоді ООН ухвалила "Єдину конвенцію про наркотичні засоби", яка внесла препарати канабісу до переліку наркотичних речовин, на рівні з героїном.

Та ретельні вивчення канабісу ВООЗ почала останніми роками. Відтак вже майже 60 країн світу дозволили використовувати канабіс для лікування.