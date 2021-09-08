Наркоторговець заснув на телефоні і випадково викликав поліцію: його затримали

У Німеччині в містечку Вальдбрель 23-річний чоловік заснув на телефоні й випадково викликав поліцію. Попри те, що диспетчер крім хропіння нічого не почув, правоохоронці прибули на виклик.

Коли поліцейські приїхали до будинку та постукали в двері, їм відчинив 21-річний сусід чоловіка, який викликав правоохоронців.

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Поліцейські відчули запах коноплі

Чоловік переконував поліцію, що їх ніхто не викликав, однак згодом його сусід перевірив історію викликів на своєму телефоні, де побачив дзвінок.

Правоохоронці відчули сильний запах коноплі й вирішили обшукати будинок. Окрім марихуани, в будинку виявили екстезі, амфетамін та кокаїн. Також в чоловіків була величезна кількість готівки.

Обох чоловіків уже заарештовували за наркоторгівлю. Зараз проти них відкрили кримінальне провадження, але на час слідства їх випустили під заставу.

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