У нас буде відкритий договір, основними гарантами будуть країни Радбезу, – Подоляк

Україна планує укласти з іншими країнами договір про міжнародні гарантії безпеки. В Офісі Президента вважають, що такий документ буде дієвим механізмом в майбутньому.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, які країни можуть бути в складі гарантів, передає 24 канал

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Наразі проводять консультації з країнами-гарантами

За його словами, це буде конкретний договір про гарантії безпеки. Він буде юридично зафіксований, там будуть країни-гаранти, які беруть на себе міжнародні зобов’язання.

Мені здається, що якщо ми підпишемо міжнародний договір про гарантію безпеку, то Україна нарешті буде мати не лише свою армію, яка зараз потужно воює, а й додатковий контур, за рахунок країн-союзників, які будуть стояти поруч,

– вважає Подоляк.

Він додав, що наразі проходять консультації. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак на рівні політичних радників попередньо домовляється з країнами-гарантами, пояснює позиції України та основні засади договору про гарантії безпеки.

Які країни можуть виступити гарантами

Михайло Подоляк зазначив, що це буде відкритий договір.

"В основу договору ми хочемо "покласти" країни Радбезу, а також Туреччину, Німеччину, Польщу та інші держави. Загалом він буде відкритий і будь-яка країна зможе додати себе до цього договору", – пояснив він.

Радник глави ОП додав, що Італія вже висловила інтерес – представники публічно сказали, що було б цікаво приймати участь в такому договорі.

Чому іншим це цікаво? Мені здається, що після цієї війни, яка йде, по суті, в у центрі Європи, стало зрозуміло, що старі формати європейських безпекових контурів не працюють,

– наголосив Подоляк.

На його думку, якщо з'являється агресор, то країни хочуть мати дійсно дієві механізми, щоб їм не просто виказували протест, а щоб були союзники, які стоятимуть поруч та братимуть участь у бойових діях чи надавати гуманітарну допомогу.

Михайло Подоляк вважає, що за такими договорами про гарантії безпеки майбутнє. Адже на його підставі країни зможуть вибудувати дієву систему безпеки.

До слова, раніше радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк розповідав, що договір про гарантії безпеки України мають схвалити на референдумі. Після цього буде йти ратифікація парламентами країн-гарантів та парламентом України.

Важливе відео – Які країни можуть стати гарантами безпеки для України: