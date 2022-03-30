У нас будет открытый договор, основными гарантами будут страны Совбеза, – Подоляк

Украина планирует заключить с другими странами договор о международных гарантиях безопасности. В Офисе Президента полагают, что такой документ будет действенным механизмом в будущем.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, какие страны могут быть в составе гарантов, передает 24 канал.

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В настоящее время проводятся консультации со странами-гарантами

По его словам, это будет конкретным договором о гарантиях безопасности. Он будет юридически зафиксирован, там будут страны-гаранты, берущие на себя международные обязательства.

Мне кажется, что если мы подпишем международный договор о гарантии безопасности, то Украина наконец-то будет иметь не только свою мощную воюющую армию, но и дополнительный контур, за счет стран-союзников, которые будут стоять рядом,

– считает Подоляк.

Он добавил, что сейчас проходят консультации. Глава Офиса Президента Андрей Ермак на уровне политических советников предварительно договаривается со странами-гарантами, объясняет позиции Украины и основные принципы договора о гарантиях безопасности.

Какие страны могут выступить гарантами

Михаил Подоляк отметил, что это будет открытый договор.

"В основу договора мы хотим "положить" страны Совбеза, а также Турцию, Германию, Польшу и другие государства. В целом он будет открыт и любая страна сможет добавить себя в этот договор", – пояснил он.

Советник главы ОП добавил, что Италия уже выразила интерес – представители публично сказали, что было бы интересно участвовать в таком договоре.

Почему другим это интересно? Мне кажется, что после этой войны, которая идет, по сути, в центре Европы, стало понятно, что старые форматы европейских контуров безопасности не работают,

– подчеркнул Подоляк.

По его мнению, если появляется агрессор, страны хотят иметь действительно действенные механизмы, чтобы им не просто выражали протест, а чтобы были союзники, которые будут стоять рядом и будут участвовать в боевых действиях или оказывать гуманитарную помощь.

Михаил Подоляк считает, что за такими договорами о гарантиях безопасности будущее. Ведь на его основе страны смогут выстроить действенную систему безопасности.

К слову, ранее советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказывал, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на референдуме. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины.

Важное видео – Какие страны могут стать гарантами безопасности для Украины: