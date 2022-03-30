После этого может идти речь о новом этапе переговоров. Об этом сообщил глава украинской делегации Михаил Подоляк.

Обратите внимание Украина не может быть разрушена до конца, – Подоляк о договорных предложениях оккупантам

По мнению украинской стороны, наше государство уже почти вышло на возможность предварительного подписания договора, который может запустить процесс для встречи президентов.

Может, через 2 – 4 дня уже будет окончательная версия, которую подтвердят россияне со своими замечаниями, и мы сможем выйти на следующий раунд переговоров.

– подчеркнул Подоляк.

Подоляк: Это возможность для России выйти с каким-нибудь лицом

По его словам, для российской стороны выход из войны должен быть адекватным. Предложенная украинской делегацией и президентом формула договора безопасности позволяет отойти от классического договора о мире между Украиной и Россией.

Двусторонний договор с Россией будет не слишком гарантирован. Ведь государство-агрессор может всегда нарушить такие договоренности.

Однако многосторонний договор, где Россия возьмет на себя обязательства, в частности, перед другими странами-гарантами, это возможность для российской стороны выйти с каким-то лицом,

– заметил Подоляк.

По его мнению, соответствующий договор устроит Россию, ведь другой формулы быть не может. Украина должна получить, согласно предварительным результатам войны, фундаментальные ключевые гарантии безопасности.

"Поэтому, я думаю, что мы выйдем на конкретику по этому договору уже в считанные дни. Он устроит, как я понимаю, всех стран-гарантов", - добавил Подоляк.

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