Про це повідомив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк на брифінгу, передає 24 канал. Він відбувся за підсумками переговорів з російською делегацією у Стамбулі у вівторок.
Увага Україна пропонує 15 років проводити переговори з Росією щодо статусу Криму і Севастополя
Як він пояснив, імплементація рішення договору щодо гарантій безпеки буде йти за такою процедурою:
- спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України висловлять свою позицію щодо цього договору та щодо того, як він має працювати;
- після цього буде йти ратифікація парламентами країн-гарантів та парламентом України.
Це ключове. Тобто ми маємо отримати підтримку суспільства, щоб цей договір дійсно був консолідуючий для нас,
– сказав Подоляк.
Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що референдум може відбуватися лише в умовах мирного часу.
Питання окупованого Криму – окремий пункт договору
За словами Подоляка, питання Криму є окремим пунктом договору. У ньому українська сторона пропонує зафіксувати позицію України і Росії, протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу тимчасово окупованого Криму та Севастополя.
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