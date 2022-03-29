Про це повідомив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк на брифінгу, передає 24 канал. Він відбувся за підсумками переговорів з російською делегацією у Стамбулі у вівторок.

Увага Україна пропонує 15 років проводити переговори з Росією щодо статусу Криму і Севастополя

Як він пояснив, імплементація рішення договору щодо гарантій безпеки буде йти за такою процедурою:

спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України висловлять свою позицію щодо цього договору та щодо того, як він має працювати;

після цього буде йти ратифікація парламентами країн-гарантів та парламентом України.

Це ключове. Тобто ми маємо отримати підтримку суспільства, щоб цей договір дійсно був консолідуючий для нас,

– сказав Подоляк.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що референдум може відбуватися лише в умовах мирного часу.

Довідка. Одна зі статей Віденської конвенції передбачає, що якщо міжнародний договір укладений під тиском, то він не має сили. Російська сторона заявила, що визнає це.

Питання окупованого Криму – окремий пункт договору

За словами Подоляка, питання Криму є окремим пунктом договору. У ньому українська сторона пропонує зафіксувати позицію України і Росії, протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу тимчасово окупованого Криму та Севастополя.

До слова – деталі від української делегації – Які питання обговорили із Росією: відео