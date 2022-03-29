Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк на брифинге, передает 24 канал. Он прошел по итогам переговоров с российской делегацией в Стамбуле во вторник.
Внимание Украина предлагает 15 лет проводить переговоры с Россией о статусе Крыма и Севастополя
Как он обьяснил, имплементация решения договора по гарантиям безопасности будет следовать такой процедуре:
- сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору и по поводу того, как он должен работать;
- после этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины.
Это ключевое. То есть мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас,
– сказал Подоляк.
В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что референдум может проходить только в условиях мирного времени.
Вопрос оккупированного Крыма – отдельный пункт договора
По словам Подоляка, вопрос Крыма является отдельным пунктом договора. В нем украинская сторона предлагает зафиксировать позицию Украины и России, в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе временно оккупированного Крыма и Севастополя.
К слову – детали от украинской делегации – Какие вопросы обсудили с Россией: видео