Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк на брифинге, передает 24 канал. Он прошел по итогам переговоров с российской делегацией в Стамбуле во вторник.

Внимание Украина предлагает 15 лет проводить переговоры с Россией о статусе Крыма и Севастополя

Как он обьяснил, имплементация решения договора по гарантиям безопасности будет следовать такой процедуре:

сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору и по поводу того, как он должен работать;

после этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины.

Это ключевое. То есть мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас,

– сказал Подоляк.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что референдум может проходить только в условиях мирного времени.

Справка. Одна из статей Венской конвенции предусматривает, что если международный договор заключен под давлением, то он не имеет силы. Российская сторона заявила, что признает это.

Вопрос оккупированного Крыма – отдельный пункт договора

По словам Подоляка, вопрос Крыма является отдельным пунктом договора. В нем украинская сторона предлагает зафиксировать позицию Украины и России, в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе временно оккупированного Крыма и Севастополя.

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