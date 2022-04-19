Наступ на Донбас: Арестович порадив, як психологічно витримати вирішальну битву

Почалася битва за Схід, вона стане вирішальною у війні Росії проти України. Що потрібно розуміти, до чого бути готовим і як психологічно витримати те, що відбувається?

Правдива інформація

Про це у відеозверненні розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, через інформацію про початок вирішальної битви на Донбасі в багатьох людей може посилитись тривожність.

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Але через особливості психіки люди переживають цю новину по-різному. Хтось буде радіти, що нарешті ми переможемо, а інші будуть навпаки ще більше нервувати. Але не існує правильних реакції на війну, всі вони нормальні в такій ситуації.

Але кожна людина підбирає новини під свій стан, які часто не розкривають ситуація повністю. Якщо ви оптиміст – будете більше звертати увагу на позитивні новини, якщо песиміст – навпаки. Але потрібно не втрачати зв'язок з реальністю, не підбирати новини під свій стан, а дивитись на картину вцілому,

– сказав Арестович.

Таку реальність можна взяти в повідомленнях офіційних органів України.

Ситуація на Сході

Він зазначив, що російські окупанти поставили своїм військовим завдання – вийти на кордони Луганської та Донецької області. Це дозволить їм показати хоч якусь "перемогу" після провалу з захопленням усієї України.

Росія вже сама хоче припинити війну, бо санкції завдають величезної шкоди економіці, зазнають колосальних втрат на полі бою, що робить їхню армію небоєздатною. Вони зібрали усі резерви на Ізюмському та Гуляйпільському напрямку і намагаються атакувати нашу лінію розмежування,

– розповів Арестович.

За його словами, завдання окупантів – відрізати Рубіжне, Попасну та Сєвєродонецьк та оточити наші війська в районі Слов'янська та Краматорська і зробити там котел. І тоді вже оголосити про перемогу та приїхати на перемовини з "надутими щоками". Але це завдання неможливо виконати, бо сил, які вони мають недостатньо.

"Але в них вийде прорватись в деяких містах, захопити кілька сіл, завдати втрат нашим військам. Українське керівництво це все розуміє і активно протидіє наступу. І ми проводимо активну оборону і майже щодня відбиваємо населені пункти. В зоні ООС зосереджені найпідготовленіші українські військові. Тому не потрібно хвилюватись, все буде добре", – заспокоїв Арестович.

Третя фаза

Після того як вони втратять усі тактичні резерви, в них залишиться два виходи: ставати в оборону та вести перемовини або відступати.

Я думаю, що підуть мирними переговорами, вони намагатимуться домовитися, обдурити нас і удати, що так все з самого початку і планувалося, що адмінкордон так званих "ЛНР" і "ДНР" це і є те, до чого все йшло,

– вважає Арестович.

Усе відеозвернення Арестовича: дивитись відео