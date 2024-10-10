Чому росіяни наростили темпи наступу на Донеччині: ISW прогнозує кульмінацію

Командування російських військ наказало наростити темпи механізованих наступальних операцій в Україні, аби досягнути тактичних успіхів до сезону багнюки.

Імовірно, наступальна операція ворога на Донеччині досягне кульмінації у найближчі місяці. Про це ідеться в актуальному звіті ISW.

Дивіться також Росія могла захопити завод у Вовчанську і Верхньокам'янське на Донеччині: огляд фронтів від ISW

"Російське командування, ймовірно, наказало своїм військам проводити відносно високі темпи механізованих наступальних операцій в Україні, щоб досягти значних тактичних успіхів до того, як восени 2024 року болотистість обмежить маневреність механізованих підрозділів", – ідеться в огляді.

Росіяни продовжать бої

При цьому зазначають, що погані погодні умови восени 2024 року і на початку зими 2024 – 2025 років, очквидно, ускладнять і обмежать маневр як механізованих, так і піхотних підрозділів. Однак, окупанти будуть намагатися зберегти тиск на сході України, попри труднощі.

Раніше речник Національної гвардії України Руслан Музичук повідомив, що російські війська збільшують використання бронетехніки на полі бою, особливо на Харківському та Покровському напрямках, щоб скористатися перевагами сухих доріг і місцевості до того, як сезонні дощі спричинять багнистість ґрунту.

Російські війська проводять високі темпи механізованих атак на заході Донецької області з кінця липня 2024 року і провели щонайменше 4 механізовані атаки на сході України на рівні батальйону,

– ідеться в огляді.

Цілі ворога

Російські війська відновили механізовані атаки вздовж лінії Купёянськ-Сватове-Кремінна з кінця вересня 2024 року.

При цьому, як пояснили аналітики, ворог прагне активізувати наступ, щоб дозволити російським військам просуватися по відкритих полях і закріпитися в прифронтових населених пунктах, які потім вони зможуть використовувати як плацдарм для підготовки і проведення наступальних операцій, спрямованих на досягнення інших оперативних цілей – як от захоплення Курахового на заході Донецької області або Покровська.

У цьому окупанти покладаються на невеликі піхотні групи, які просуваються під прикриттям вітрозахисних лісосмуг у відкритих полях від населеного пункту до населеного пункту, особливо в напрямку Покровська.

Російські війська, швидше за все, не припинять наступальних операцій після осіннього сезону багнюки, хоча несприятливі погодні умови, ймовірно, знизять ефективність російської піхоти,

– вважають в Інституті вивчення війни.

Водночас ворог вичерпав багато резервів, що були створенні для літнього наступу і за оцінками ISW, російська наступальна операція "досягне кульмінації протягом найближчих місяців".

"Погані погодні умови, які обмежують маневр на полі бою, найімовірніше, сприятимуть кульмінації, але це не обов'язково призведе до повного припинення послідовних російських наступальних дій на всій території Східної України восени 2024 року і на початку зими 2024-2025 років", – резюмували аналітики.

Це пов'язано з тим, що окупанти уже мають усталену модель ведення бойових дій після кульмінаційних точок, а також ведення бойових дій за несприятливих погодних умов.

Довідково. Російські війська перемкнула свою увагу зі штурмів околиць Покровська південніше – тепер найбільша кількість атак відбувається на Курахівському напрямку на Донеччині. За даними DeepState, упродовж останнії днів ворог просунувся у районі Красногорівки і Желанного Першого, а також має успіхи біля Цукуриного, Гірника й у Максимільянівці. Ворог хоче оточити Гірник і Курахівку, що дозволить йому підійти до найбільшого міста на півдні Донбасу під контролем України – Курахового.