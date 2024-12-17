У цьому є логіка: чи можуть ЗСУ почати наступ на Брянську область

Російські пропагандисти активно поширюють інформацію про те, що Збройні Сили України наприкінці грудня або на початку січня почнуть наступ на Брянщині. Одна з головних цілей такої операції – створення буферної зони.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що безпекова зона на кордонах з Росією мала існувати ще з 2014 року. Якби тоді її зробили, то подій 2022 року можна було уникнути.

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Чим важлива Брянська область

На думку Світана, створювати лінію оборони варто від кордонів з Білоруссю і закінчувати практично біля російського Таганрога чи Ростова-на-Дону. У такому випадку оборонятися було б зручніше, тому логіка точно є.

Це справа часу, коли ми зайдемо на територію Росії, як зробили це на Курщині. Там ключове завдання таке саме – створення демілітаризованої зони. Оптимально її створювати на російській землі,

– сказав полковник ЗСУ в запасі.

Далі таку зону треба розширювати на південь, щоб захистити Харків, Вовчанськ, а також на північ – це якраз Брянська область. Тому це лише питання часу, яке залежить від можливостей, задуму Генштабу, підтримки партнерів.

Брянський напрямок пріоритетний за деякими механізмами зупинки логістичних шляхів ворога. Наприклад, зараз ЗСУ перебувають на газовій станції у Суджі. Поруч з Брянськом є лінійна станція в Унечі, яка качає нафту по нафтопроводі "Дружба". Частина йде в Білорусь, далі в європейські країни.

Нафта важливіша, ніж газ, тому, думаю, це перше завдання, яке треба виконати, заходячи на російську територію. Така сама картина на Бєлгородскому напрямку. Як тільки будуть укомплектовані бригади, їм можуть поставити завдання зайти у Брянську та Бєлгородські області,

– припустив Роман Світан.