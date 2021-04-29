Навіщо поліцейським шокери: заступник Авакова спростував їхнє використання на мітингах

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про розширення дозволу для поліції на використання електрошокерів. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що він цілком обґрунтований.
Джерело:24 канал
Мотивує це зокрема меншою шкодою, яку завдає шокер у порівнянні з іншими спецзасобами. Утім депутатка від "Голосу" Олександра Устінова вважає, що цим законом "Аваков хоче розвести депутатів".
Зверніть увагу Рада хоче проголосувати за шокери для поліції без дозволу комітету, – Устінова
У чому необхідність використовувати електрошокери
Як наголосив Геращенко, електрошокери використовує поліція США й понад 100 країн світу. За його словами, сам запис до закону внесли ще у 2015 році, але деякі депутати його затримували.
Щодо адміністративних порушень, шокер пропонується використовувати в тому випадку, якщо людину зупинили за правопорушення і вона нападає на поліцейського або чинить фізичний опір,
– пояснив заступник Авакова.
Він також додав, що Верховна Рада не забороняє виносити законопроєкти, у яких є негативні висновки в комітеті. Тому він вважає, що в уряді його підтримають.
Про ймовірні протести
Крім цього, Геращенко запевнив, що інформація про те, що готуються мітинги чи протести, на яких будуть використовувати ці шокери – абсолютна брехня.
"Шокер – засіб індивідуальної дії, на мітингах, де сотні чи тисячі людей його використання – цілковита дурня. Він потрібен, щоби затримувати правопорушників і безпечніший, ніж дубинки", – запевнив заступник глави МВС.
Шокери закупили за 33 мільйони
Є інформація про закупівлю на 33 мільйони гривень за 200 шокерів та батарейки до них по 65 тисяч. Геращенко пояснив, що ціна цілком обґрунтована за таке американське приладдя й це "цілком конкурентна закупівля".
"Ми закупили саме ті шокери, які використовують на вулицях Нью-Йорка, щоби не було маніпуляцій. Вони гарантують безпечне використання", – сказав Геращенко.
Що кажуть в "Голосі" про законопроєкт
Натомість народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова в ефірі 24 каналу повідомила, що законопроєкт про електрошокери був провалений комітетом, його відправили на доопрацювання автору.
Як він з'явився в сесійній залі – ніхто пояснити не може. Це фактично плювок в обличчя рішенню комітету,
– сказала вона.
І додала, що позафракційні фракції не голосуватимуть за відповідний законопроєкт. Тож, уся відповідальність лежатиме на "Слузі народу". Геращенко ж вважає, що нардепка просто "маніпулює".
"Давид Арахамія вдає, ніби він не знав, що проєкт відхилили й говорить, що його потрібно підтримувати. Я хочу сподіватись, що в "Слузі народу" знайдеться достатня кількість притомних депутатів, які не підтримають рішення використовувати електрошокери проти людей під час адміністративного арешту", – підсумувала вона.
Геращенко та Устімова про законопроєкт щодо шокерів для поліції: дивіться відео 24 каналу
Що відомо про шокери для поліції
- Ініціатором законопроєкту про використання шокерів №4375 є прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У Раду його направили ще восени 2020 року.
- Відповідний тендер на закупівлю шокерів на суму 33 мільйони гривень Нацполіція вже провела.
- Відповідно до пункту закону "Про Національну поліцію" шокер є спеціальним засобом, який поліція має право використовувати під час затримання особи, яка чинить збройний опір; намагається втекти з-під варти; затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров'ю людей. Втім перелік випадків хочуть розширити.