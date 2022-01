Найтепліші новинки та затишна класика: добірка книг для новорічно-різдвяних свят

У святкову ніч над засніженою Україною в'ється срібляста стежина. Засніжена стежина. А по ній на невидимих людському оку маршрутах летять чарівні санки, заставлені подарунками. Літакам доводиться добряче маневрувати, щоб їх оминути.

Як гадаєте, що трапляється далі? Коли біля ялинки або на підвіконні щасливці й щасливиці знаходять дбайливо упаковані подарунки.

Ми провели журналістське розслідування й дізналися, що Миколай щороку влаштовує собі мандрівку українськими книгарнями. Там він скупляє новорічно-різдвяні новинки.

З таємних джерел ми дізналися, якими книжками цього року зацікавився Миколай. Отож взяли й підготували добірку зимових новинок від українських видавництв.

Зимові новинки від українських видавництв

Перш ніж починати читати щось з добірки, рекомендуємо зварити какао або чай та принести собі ласощі.

"Поцілунок у Нью-Йорку"

Кетрін Райдер

"Видавництво Старого Лева"

Хто не мріє про Різдво у Нью-Йорку? Випити гарячий шоколад на Таймс-Сквер. Загадати бажання біля ялинки поблизу Рокфеллер-центру. Покататися на ковзанах у Центральному парку.

Водночас юна Шарлот бажає якнайшвидше втекти з Нью-Йорка. Вона хоче забути про розрив з хлопцем та насолодитися класичним лондонським Різдвом у колі рідних.

Однак зимова погода, скасований рейс, а згодом і зустріч з хлопцем на ім'я Ентоні, якому теж розбили серце, вносять корективи у плани Шарлот. Попереду різдвяна ніч і шанс змінити все на краще. Про жодні щасливі фінали не мовиться. Шарлот має поборотися за свій щасливий початок.

Обережно! Починається заметіль, а жовті таксі готові везти своїх пасажирів назустріч пригодам.



"Поцілунок у Нью-Йорку" / "Видавництво Старого Лева"

"Обмін на Різдво"

Меґґі Нокс

Видавництво: "Книголав"

Що за свята без солодкої духмяної випічки? А якщо книга запросить вас у справжній кондитерський світ?

Чарлі та Касс Ґудвіни – близнючки. Вони обидві взаємно закохалися у кулінарне мистецтво. Чарлі переїхала до Лос-Анджелеса й стала зіркою шоу "Солодке та Солоне". Тим часом Касс залишилася у рідному містечку Старлайт Пік та керує сімейною пекарнею.

Життя стрімко змінюється за 12 днів до Різдва – у найгарячіший період. Одна з сестер травмується та втрачає смак і нюх. Близнючка вирушає їй на допомогу. Дівчатам не залишається інших варіантів, окрім як обмінятися місцями.

За час, який залишився до свят, Чарлі та Касс доведеться покататися на добрячих американських гірках життя. Дівчат чекають випробування, нові знайомства та навіть почуття, які падають, наче сніг на голову.



"Обмін на Різдво" / "Книголав"

"Подорож Блакитної стріли"

Джані Родарі

Видавництво: BOOKCHEF

У святкову ніч Чарівниця літає над дахами й розносить дітлахам іграшки зі своєї крамниці. Можна було б подумати, що ця леді – амбасадорка Миколая. Але насправді за свої подарунки Чарівниця хоче грошей. Тому далеко не всі діти отримують у подарунок бажане.

Маленький Франческо торгує льодяниками біля кінотеатру. Мрією хлопчика став прекрасний іграшковий потяг. Його Чарівниця виставила на вітрину крамниці. Однак грошей хлопчика не вистачило б навіть на іграшковий квиток, не кажучи вже про потяг.

Здавалося б, що може змінитися? Але іграшки мають серце. Вони сідають у "Блакитну стрілу" й рушають до дітей, які про них мріють.



"Подорож Блакитної стріли" / Bookopt

"Викрадачі снігу"

Анастасія Нікуліна

Видавництво: Vivat

Річі – дев'ять. І понад усе хлопчик любить слухати історії, які йому розповідає дідусь. А старенький знає їх так багато, що на століття вистачить.

Він розповідає онукові про чорноборців – воїнів, які протистоять Вогняним Велетам. Згадує різдвяних "павуків", захисників від Темряви. А також розказує, що колись людям на радість наставали морозні та сніжні зими. Натомість зараз тоскна мряка тягне життя й віру в диво.

Напередодні Різдва до Річі й його дідуся приходить біда: старенький опиняється на лікарняному ліжку. Тим часом Річі вирішує врятувати його.

Для цього достатньо лише знайти й викрасти сніг. Однак зарадити Річі у його лиху можуть тільки міфічні чорноборці.



"Викрадачі снігу" / Vivat

"Так чи інакше"

Кара Мак-Довелл

Видавництво: "Ранок"

Різдвяні подорожі завжди викликають приємне хвилювання. Водночас для Пейдж Коллінз святкові канікули стали справжнім випробуванням. Замість того, аби гризти імбирне печиво, дівчина дозволяє думкам гризти себе. Бо так страшно схибити й обрати "не те" рішення.

Тільки від Пейдж залежить: вирушити до Аризони з хлопцем, якого вона кохає, або провести канікули у Нью-Йорку. На шальках терезів: шанс вийти з френдзони або щасливі миті у місті мрії.

Здавалося б, саме час втрутитися долі. Але в гру раптом вступає слизька підлога. Й Пейдж випадає унікальний шанс.



"Так чи інакше" / "Ранок"

"Дитина півночі"

Едіт Патту

Видавництво: "Ранок"

Зима має різьблену скриню, повну казок. Іноді вона дістає одну з них, і тоді за вікном починає падати сніг.

У час, коли ті казки ще тільки творилися, Роуз вирушає у мандрівку на спині білого ведмедя. Серед снігів та льоду дівчина має відшукати замок. Саме там заховані ключі від справжньої долі Роуз.

На шляху дівчині доведеться зустріти багатьох міфічних героїв та подолати низку перешкод.



"Дитина Півночі" / "Ранок"

Збірник "Хто творить Різдво"

Видавництво: "Чорні вівці"

Дитяча книжка, яка стане чудовим подарунком для дорослих.

З чого складаються зимові свята? З імбирного печива та медівників, які продають у пекарні по сусідству. З затишних фільмів, які неодмінно щасливо закінчуються. З "Різдвяної пісні" у подарунковому виданні. З Let it snow та Last Christmas по радіо вранці.

Кожну з цих святкових радощів творять люди. Пекарі, радіоведучі, письменники. Без них наші зимові дні втратили б так багато барв. Тому саме час познайомитися ближче з різдвяними чарівниками.



"Хто творить Різдво" / Yakaboo

"Ідеальне Різдво для собаки"

Брюс Кемерон

Видавництво: "Клуб Сімейного Дозвілля"

Родина Ґоссів переживає не найкращі часи. Дідусь Сандер втратив дружину. Мама сімейства Джуліана мріє продовжити працювати адвокаткою. Однак змушена присвятити весь свій час вихованню дітей та хатнім клопотам. Її чоловік Гантер не бачить світу білого за роботою. Донька Елла перебуває у підлітковій кризі. А близнюки – Ґаррет і Юен – шокують дорослих дитячими витівками.

Одного разу Елла повертається додому з цуценям. Й напередодні Різдва історія родини Ґоссів раптом світлішає.



"Ідеальне Різдво для собаки" / "Клуб Сімейного Дозвілля"

"Різдвяна свинка"

Джоан Ролінґ

Видавництво: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Святкова історія від авторки "Гаррі Поттера".

Маленький Джек не уявляє свого життя без улюбленої іграшки – Гални Слинки. Або ГС, як її називає малюк.

Однак якось у Святвечір стається страшне: ГС зникає. А Ніч перед Різдвом вражає небаченими дивами: іграшки навколо оживають. А найновіша іграшка у колекції Джека – Різдвяна свинка – навіть вигадує план. Разом з Джеком вони вирушають у подорож до Країни Загублених, щоб врятувати ГС.



"Різдвяна свинка" / "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"​

"Різдво в "Капкейк-кафе"

Дженні Колган

Видавництво: "Рідна мова"

Здається, Іссі Рендал – засновниця пекарні "Капкейк-кафе" нарешті здобула свій щасливий фінал. Вона закохана й щаслива, а календар сповіщає про наближення улюбленої різдвяної пори.

Але радість від снігу, гарячого шоколаду й подарунків затьмарюють раптові перешкоди. Остін – коханий Іссі – їде у відрядження.

Грудень – не найкращий час для стосунків на відстані. Але Іссі не втрачає оптимізму й чекає на своє різдвяне диво.



"Різдво в "Капкейк-кафе" / "Книгарня Є"

Класичні книги з колекції зими

Святкові вихідні – найкращий час, аби нарешті прочитати усі "смачні"новинки. Але різдвяна атмосфера також повертає нас до класики. Старовинні рецепти, вінтажні листівки, ялинкові іграшки з вицвілими барвами, музичні скриньки, улюблені книги, які хочеться перечитувати ще й ще.

Найзатишніші новорічно-різдвяні книги

"Листи Різдвяного Діда"

Дж. Р. Р. Толкін

Щороку у Святвечір діти Толкіна отримували лист від Різдвяного Діда. Диво як бонус до подарунка.

Життя на Північному Полюсі багате на пригоди. Тому Різдвяному Дідові завжди було що розповісти. Тим більше, що головним помічником у нього був Білий Ведмідь.

З 1920 року Толкін щороку дарував дітям нову історію. Згодом святково-північний всесвіт розширився. У листах поселилися ельфи, ґноми, снігові люди та навіть печерні ведмеді.



"Листи Різдвяного Діда" / "Смолоскип"

"Хроніки Нарнії. Лев, Біла Відьма та шафа"

Клайв Стейплз Льюїс

Мандрівка у Нарнію може розпочатися будь-де і будь-коли. Маленька Люсі зайшла до шафи, а вийшла серед засніженого лісу. Навколо — ні душі. Самотній ліхтар розганяв тіні золотим сяйвом.

Так Люсі опинилася у чарівній та зачарованій країні Нарнії. Місцевим жителям під страхом смерті було заборонено святкувати Різдво.

Водночас свято таки настало у найважливіший момент. А Санта-Клаус приніс у подарунок меч. Розпочалася велика битва. Нові королі та королеви зійшли на престол. А може, Різдво таки повернулося до Нарнії назавжди?



"Хроніки Нарнії. Лев, Біла Відьма та шафа" / "КМ-Букс"

"Ніч перед Різдвом"

Микола Гоголь

У ніч перед Різдвом з неба вкрали місяць й зірки! Навколо запанувала така темінь, що й на гостину до дяка поважні гості дійти не могли. Але святкуванню це не завадило.

Доки відьма зі своїм кавалером з пекла творили збитки, коваль Вакула зізнався у коханні прекрасній Оксані. А над ранок полетів до цариці за черевичками.

Маленький спойлер: все закінчилося щасливо й під звуки колядок.



"Ніч перед Різдвом" / "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"​

"Дари волхвів"

О. Генрі

За вікном – різдвяний Нью-Йорк. Молоде подружжя – Джим і Делла – не мають грошей, аби влаштувати собі свято мрії. Водночас вони не можуть залишити одне одного без подарунків. Тому, бажаючи ощасливити кохану людину, кожен розлучається з власною найбільшою матеріальною цінністю.

План Джима і Делли, зрештою, виявляється геть недосконалим. Подарунки у те Різдво подружжю не знадобилися. Але вже понад сто років їхня історія залишається символом кохання та справжнього святкового дива.

Бо, зрештою, найцінніші подарунки не купиш у крамниці.





"Дари волхвів" / Yakaboo

"Різдвяна Історія"

Чарльз Дікенс

Скупердяй Скрудж навіть не здогадується, яким випробуванням стане для нього святковий час. Замість того, щоб насолоджуватися різдвяним теплом, чоловік усіма можливими дорогами оминає свято.

Однак спершу дух покійного компаньйона, а згодом візит трьох духів назавжди змінюють життя скупердяя. Скрудж скидає з себе темряву й понурість та рятує власне сьогодення й майбутнє.

Бо щоб світ став кращим, достатньо змінити одну людину – себе. "Різдвяна Історія" Дікенса стала справжнім символом різдвяної класики.

Перший наклад книги продали за лічені дні. Відтоді у кожній країні та кожному місті на вітринах книгарень зустрічають зиму свої примірники "Різдвяної історії".



"Різдвяна Історія" / Yakaboo