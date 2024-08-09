Назвав вагнерівців вбивцями: у Москві в автобусі жорстоко побили пенсіонера

У російській столиці двоє Z-патріотів жорстоко побили пенсіонера. Кажуть, що той, мовляв, погано висловлювався про вагнерівців.

У мережі з'явилося відео, на якому двоє здорових чоловіків б'ють літнього дідуся. Зазначається, що постраждалий – 87-річний пенсіонер Дмитро Грінчій. А його кривдники – директор видавничого дому "Оскольський край" Євген Горожанкін та юрист Олександр Головнін.

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Били у груди і ламали руки

Чоловікам не сподобалося, що старий назвав вагнерівців "вбивцями дітей та жінок". Один із них істерично почав вигукувати лайливі слова: "С*к*. Зараз тебе п*зд*ть будем". А інший завдавав пенсіонеру удари у груди та заламував йому руки. Потім обидва витягли дідуся з автобуса і пішли здавати у поліцію.

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Пенсіонера відпустили без складання протоколу. Пізніше він сам написав заяву про напад.

ЗМІ пишуть, що Дмитро Грінчій – жертва Великого терору як син "ворога народу", його батька розстріляли за сталінських часів.