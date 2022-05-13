Не чекаючи на ембарго: російські нафта та газ вже стали токсичними

Поки Захід колективно вагається, країни самостійно наважуються на бойкот найдорожчого, що є у Росії: нафти і газу.

Привіт "Газпрому"

Польща заборонила транзит газу через газогін "Ямал – Європа". І це крутий приклад, коли країна самостійно вирішує не мати нічого спільного з рашистами.

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На сьогодні можна казати, що постачання газу "Газпромом" із січня по квітень 2022-го скоротилось на 26%. Бо так, як і Польща, від рашистського газу відмовились також країни Балтії.

Бойкот нафти

Із нафтою бачимо такий самий бойкот. Не чекаючи ембарго, країни перестають її купувати.

Наприклад,

Південна Корея у березні майже вдвічі скоротила імпорт російської нафти. І замість 5,3 мільйона барелів, як у березні 2021, закупила 3 мільйонів барелів.

Фінляндія по об'єму взагалі на 70 % скоротила імпорт російської нафти і переорієнтовується на енергоносії з Норвегії

У підсумку – стрімке падіння нафтогазових доходів. І від плану Росія відстає на сотні мільярдів:

У лютому – мінус 75 мільярдів рублів,

у березні – мінус 216 мільярдів рублів,

у квітні – мінус 302 мільярдів рублів.

Загалом російський бюджет недоотримав 726 мільярдів рублів, або 10,6 мільярда доларів.

Прекрасна тенденція

Тільки скорочення їх нафтогазових доходів призведе до того, що вони не матимуть гроші на війну. Не матимуть на коштів на нові ракети і на зарплати оркам, і це – ключове.

І цивілізований світ свідомий цього. Тож сподіваюсь, наважиться ще й на колективний удар у новому пакеті санкцій.