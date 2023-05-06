"Кожен виклик – як гра в рулетку": патрульні розповіли про небезпечні виїзди зі стріляниною

Протягом дня, 5 квітня, поліцейські Києва мали відразу два небезпечних виклики зі стріляниною. Один із викликів був у Святошинському районі, інший – у Дарницькому.

У Патрульній поліції Києва розповіли, як оцінюють кожен виклик. Стандартні робочі обставини вмить можуть змінитися на небезпеку, а кожна секунда чи зволікання може коштувати життя.

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У Києві було відразу 3 небезпечних виклики

Учора, 5 квітня, на гарячу лінію правоохоронців надійшло два небезпечних виклики. Один з них – у Дарницькому районі столиці. До поліції зателефонувала схвильована жінка близько о 17:00. Вона повідомила, що її син зараз в неадекватному стані, він почав трощити меблі й провокує жінку на конфлікт.

Патрульні відразу виїхали на місце подій. Здавалося б, звичайний побутовий виклик, але за дверима правоохоронців чекала небезпека. Чоловік схопив гранату та пістолет й почав погрожувати всім ними. На щастя, правоохоронці змогли заспокоїти порушника, а згодом – його затримали.

Пізніше надійшло ще 2 небезпечних виклики зі Святошинського району. Про один з них повідомили свідки, які зателефонували на лінію 102. Кияни заявили, що невідомий чоловік у стані алкогольного сп'яніння погрожував перехожим гранатою. Патрульні оперативно вирушили на місце інциденту, розшукали підозрюваного й ліквідували небезпеку. Завдяки професійним діям правоохоронців, з чоловіком вдалося налагодити діалог, а згодом – й затримати.

Як правоохоронці затримали порушників: дивіться відео

Ще один небезпечний виклик надійшов поліцейським теж зі Святошинського району. Близько о 21:00 кияни повідомили про стрілянину. Коли правоохоронці прибули на місце виклику, то впевнилися у словах очевидців – чоловіки віком від 19 до 29 років влаштували стрілянину.

Для з'ясування обставин події, охоронці порядку затримали всіх учасників конфлікту та викликали на місце слідчих Святошинського управління поліції.

Як правоохоронці затримали учасників стрілянини: дивіться відео

Кожен виклик для патрульних — це як гра в рулетку. Щоразу, коли ми приїжджаємо на, здавалося б, звичайний виклик, не знаємо, що на нас чекає за дверима, і чи не стане він останнім,

– прокоментував небезпечні виклики Олексій Білошицький.

У Києві чоловік жорстоко побив дітей у парку

У Парку Партизанської слави дорослий чоловік напав на двох дітей, які каталися на скейтах. Поліцейські отримали повідомлення про побиття дітей і на місце події виїхала слідчо-оперативна група управління та ювенальні поліцейські.

Як з'ясували правоохоронці, 36-річний чоловік вирішив провести "виховну бесіду" з підлітками. Він почав їх сварити за те, що хлопці буцімто ображали менших дітей у парку. Після цього він декілька разів вдарив дітей по тулубу та голові.

Столичні поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Порушнику загрожує штраф або громадські роботи.