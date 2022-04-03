"Нехай побачать наслідки політики поступок": Зеленський запросив Меркель та Саркозі в Бучу

Володимир Зеленський запросив Ангелу Меркель і Ніколя Саркозі в Бучу. Це потрібно, щоб вони самі побачили, до чого призвела їхня політика поступок Росії.

Тобто їхні кроки протягом 14 років, які стали однією з багатьох причин кривавого вбивства сотень невинних людей. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави Держави за 3 квітня.

Важливо Сотні вбитих, закатованих й навіть замінованих тіл, – Зеленський про звірства росіян на Київщині

"Ми не звинувачуємо захід"

Володимир Зеленський акцентував на тому, що Україна не звинувачує лідерів країн Європи чи їхні держави. Адже, в будь-якому випадку, відповідальні за всі злочини проти людяності саме російські військовики та їхнє керівництво.

Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми не звинувачуємо Захід. Але ми маємо право говорити про нерішучість,

– сказав президент України.

Проте він додав, що ми маємо право говорити про нерішучість. Щоб усі розуміли, яким був шлях до такої Бучі, до такого Гостомеля, до такого Харкова та до такого Маріуполя.

Звернення Володимира Зеленського за 3 квітня: дивіться відео

Ангела Меркель була генеральним канцлером Німеччини від 2005 по 2021 рік. А Ніколя Саркозі обіймав пост президентом Франції у 2007 – 2012 роки. Обидва цих політиків певною мірою намагалися домовлятися з диктатором Кремля.