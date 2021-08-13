Незалежність України: 5 доленосних спроб, щоб стати вільною

30 років тому мільйони українців перебували у передчутті глобальних змін. Тоді це сталося – нова епоха для України та українського народу настала. Україна стала незалежною, утім держава могла досягти цього і раніше.

Все про 5 доленосних спроб України стати вільною – читайте далі. Це варто знати.

До теми 30 років Незалежності України у фото: як це було

Січень 1918 року

Вперше в історії новітньої України було проголошено незалежність 22 січня 1918 року. Тоді українцям вдалося утвердити:

державні кордони;

мову;

гроші;

символіку: герб, гімн і прапор;

збудувати національне військо;

домогтися визнання світовою спільнотою.

Незалежність Української Народної Республіки IV Універсалом проголосила Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським.



Грушевський доклав зусилля до першого проголошення Незалежності / Фото з Музею Михайла Грушевського

"Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка", – написано у документі.

Свою першу річницю незалежності Україна відзначила вже за рік – у 1919 році. В той день урочисто ухвалили Акт Злуки із Західноукраїнською народною республікою. До слова, зараз 22 січня ми відзначаємо ці 2 історичні події.

Перше проголошення незалежності України. День Соборності.

Тоді боролася Україна за право бути вільною протягом 3 років, утім у 1921 році територія республіки була розділена між Польщею – з одного боку, та Радянською Росією – з іншого.

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Жовтень 1918 року

Незалежність в Україні проголошували частинами. Другу спробу здійснила Західно-Українська Народна Республіка, яка постала після Першої світової війни під час розпаду Австро-Угорської імперії 19 жовтня 1918 року.

Столицею нової держави став Львів, а президентом – Євген Петрушевич. Нова республіка охоплювала Галичину, Буковину й Закарпаття. 22 січня 1919 року ЗУНР об'єдналася з Українською Народною Республікою, отримавши назву Західна Область Української Народної Республіки.



Делегація ЗУНР на чолі з Петрушевичем / Фото з Національного музею

Та менше ніж за рік, 18 липня 1919 року під час українсько-польської війни територія ЗУНР зазнала анексії з боку Польщі.

Березень 1939 року

Ще один важливий крок до становлення незалежності відбувся 15 березня 1939 року, коли проголосили незалежність Карпатської України, її територія розміщувалась в основному в гірській частині території Закарпаття.

Головне про Карпатську Україну

Державним прапором та гімном республіки були визнані синьо-жовтий стяг і український національний гімн "Ще не вмерла України".

Герб – червоний ведмідь на лівому півполі зі смугами на правому.

Президентом Карпатської України було обрано Августина Волошина.



Августин Волошин та герб Карпатської України / Колаж 24 каналу

Він після проголошення незалежності відразу ж звернувся з телеграмою особисто до Адольфа Гітлера з проханням про визнання Карпатської України та недопущення її захоплення Королівством Угорщина.

Від імені уряду Карпатської України прошу Вас прийняти до відома проголошення нашої самостійності під охороною Німецького Рейху,

– написав тоді Волошин.

Вранці німецький консул у Хусті порадив українцям не чинити опір угорському вторгненню, бо німецький уряд у цій ситуації не може прийняти Карпатську Україну під протекторат. І вже 18 березня угорським військам вдалося повністю окупувати територію Карпатської України. За її захист, за різними даними, загинуло від 2 до 6,5 тисяч людей.

Проіснувала Карпатська держава не довго – з середини березня до кінця травня 1939 року. Утім цей період став одним з найяскравіших елементів багатовікової боротьби карпатських українців за встановлення української державності.

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Червень 1941 року

Наступний крок, який набув великого значення для історії України, здійснили в 1941 році. 30 червня в окупованому німецькими військами Львові було проголошено Акт відновлення Української держави. Ця подія ознаменувала чітке рішення націоналістів будувати власну державу поза автономіями у складі будь-якої іншої держави.

Це стало повною несподіванкою для німців, у плани яких не входила самостійна Україна. Так вже за тиждень арештували Степана Бандеру та Ярослава Стецька, а також інших лідерів ОУН.



Ярослав Стецько та Степан Бандера / Колаж 24 каналу

Вересень 1941 року запам'ятався у Львові тотальними арештами і розстрілами членів ОУН. Німецька реакція на бажання українців бути незалежними стала вирішальним поштовхом до створення власного війська – Української повстанської армії, яка постала у жовтні 1942 року.

Серпень 1991 року

І врешті 5 спроба. Попри багаторазовий досвід невдач та поразок, через 50 років українці все ж досягли свого. І вже 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною.



Голосування за Незалежність України / Фото Укрінформу