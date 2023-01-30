У Німеччини своє бачення перемоги України: які мотиви відмови надати винищувачі
Німеччина заявила, що сучасні винищувачі Україна не отримає. На думку канцлера Олафа Шольца, потенційна передача літаків загрожує ескалацією конфлікту з Росією.
Однак військовий експерт Юрій Федоров переконаний: мотиви зовсім інші. Передовсім це небажання допомогти Україні повністю розгромити російську армію. Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.
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Росію хочуть зберегти
Так, Німеччина виступає за те, щоб не допустити поразки України. Країна прагне, щоб ми рано чи пізно за підтримки західних країн досягли перемоги над агресором. Питання лише в тому, каже Федоров, яким є її бачення. Для Німеччини перемога України не передбачає повний розгром російської армії. За його словами, німці хочуть зберегти Росію важливим суб'єктом міжнародних відносин у Європі, фактором безпеки, постачальником достатньо дешевих енергоресурсів тощо.
Імовірніше, сенс не в тому, щоб стримати Росію від застосування ядерної зброї – це більше завдання США, а в тому, щоб її зберегти,
– припускає військовий експерт.
Таке бачення наштовхується на спротив певних кіл в самій Німеччині та позиції союзників – Польщі, країн Балтії та інших європейських країн. "Чинне керівництво Німеччини це ставить у доволі складне становище", – зауважує Федоров.
Що ж до постачання літаків, зауважує військовий експерт, вирішальне слово належить США. Мовиться про F-15, F-16 та інші види озброєння, яких у Німеччини просто немає.
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Шольц впевнений, що з Путіним можна домовитися
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц все ще вірить, що з російським президентом Владіміром Путіним можна про щось домовитись. Він сказав, що говоритиме з Путіним телефоном, адже від диктатора залежить виведення війська з України та припинення цієї жахливої, безглуздої війни, яка забрала життя сотень тисяч людей.
- Водночас Шольц зазначив, що останні телефонні розмови з Путіним відбувались не на "ввічливих тонах". Тобто Кремль зовсім не зацікавлений у мирі. За словами канцлера, російський диктатор повторював, як мантру, що має право на захоплення сусідньої країни.
- Німецький лідер акцентував: він неодноразово висловлювався за негайне припинення російських атак, повне виведення російських військ і перемовини.