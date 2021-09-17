Німеччина не спішить легалізувати "Північний потік-2": газогін може розірвати Європу зсередини

Росія хизувалася добудовою "Північного потоку-2". Щоправда, невдовзі з поганим настроєм міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив неочікуване відкриття.

Як з'ясували, перш ніж запустити газогін, його потрібно сертифікувати. Законодавство у німців далеко не таке реактивне, як хотів би Кремль.

До теми Сертифікація "Північного потоку-2" може тривати понад 2 місяці, – Єврокомісія

"Всю роботу закінчили. Зараз йде процес отримань необхідних дозволів від німецького регулятора. Процес, як з'ясувалося, за німецьким законодавством, нешвидкий. Там 4 місяці. Це до початку 2022 року", – сказав Лавров.

Скільки може тривати сертифікація

Навіть 4 місяці – це вкрай оптимістичний сценарій для росіян. Насправді термін може бути вдвічі довшим.

До 4 місяців може тривати сертифікація німецьким регулятором, а після ухвалення рішення німецьким регулятором, він має передати для затвердження це рішення до Європейської комісії. Є 2 місяці, за які вона розглядатиме цей документ і розгляд документів ще додатково можуть продовжити на 2 місяці. Олена Зеркаль Радниця міністра енергетики України

Зеркаль додала, що максимально це може затягнутися на 8 місяців. За її словами, Європа завдавала удар по тому, в чому вже були твердо переконані у Росії, але Кремль не зміг нав'язати світові свою позицію.

Що кажуть у Європарламенті

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що попри опонентів "Північного потоку-2", зупинити запуск газогону неможливо. Однак 16 вересня Європарламент ухвалив нову резолюцію.

Важливо Резолюція ЄС щодо Росії: як Європі зіскочити з газової голки Кремля

У документі задекларували спільне бажання не дати запустити "Північний потік-2" та припустили можливість відключення Росії від платіжної системи SWIFT. Європарламент закликав перестати плекати ілюзії, що з агресором можна вести лише ділові стосунки.

Євродепутати прямим текстом сказали, що російська труба здатна розірвати Європу зсередини, адже її наявність викликала масу сварок і розбіжностей. Це усвідомлюють навіть німці, попри те, що саме німецька канцлерка Ангела Меркель є головною лобісткою газогону.

Як і багато колег з інших організацій, ми вже довго проти проєкту Nord Stream. Думаємо, що в політичному та екологічному сенсі це дуже погана ідея. Мені соромно, що це відбувається. Це показник, що в Берліні щось не так,

– зазначив німецький учасник Міжнародної моніторингової місії Тім Бозе.

Європарламентарі усвідомлюють економічну вигідність запуску "Північного потоку-2". Однак якщо ЄС – це колективний орган, то потрібно жертвувати індивідуальним комфортом заради спільного блага, тому євродепутати закликали об'єднати зусилля і зупинити енергетичну експансію Росії.

Про що резолюція

У резолюції мовиться, що рішення деяких країн-членів з будівництва "Північного потоку-2" є несумісним з цінностями солідарності і довіри в межах Енергетичного союзу. Повідомили, що будівництво газогону мають негайно зупинити, а також його не можна вводити в експлуатацію, навіть якщо проєкт добудують.

У Києві вже відреагували на ухвалену резолюцію. В українському МЗС нею задоволені. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що один з головних підходів, який визначив Європейський парламент щодо відносин з Росією – неможливість повернення до нормальної співпраці.

Зверніть увагу Запуск "Північного потоку-2": євродепутати звинуватили "Газпром" у тиску на Європу

"Це називається business as usual. Це буде допоки Росія не припинить агресивну політику та гібридну війну проти Європейського Союзу, країн східного партнерства, до якого належить і Україна", – заявив Кулеба.

Як діятиме Україна

Міністерство енергетики України домовляється про альтернативні шляхи постачання газу з ЄС, щоб зменшити енергетичну залежність від Росії. Зеркаль розповіла, що в ЄС є спеціальна директива, яка стосується саме безпеки постачання.

У документі, за словами радниці міністра енергетики, країни розподілені на групи, в яких вони одна одну підтримують для недопущення кризових ситуацій.

Ми зараз ставимо питання щодо того, щоб Україну долучили до однієї з таких груп і щоб інші країни, які входять в цю групу могли нам допомогти у разі виникнення якоїсь кризової ситуації,

– зазначила Зеркаль.

Одночасно у високих кабінетах в Києві прораховують, як використати європейські судові інстанції, щоб зупинити Кремль з його газовою зброєю масового ураження.

Чому російський "Північний потік-2" небезпечний для України