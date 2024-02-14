Другий випадок за менш ніж два дні: у Німеччині знову напали на українського підлітка
Джерело:DW
У місті Меттман у Німеччині невідомий чоловік напав на 15-річного українця. Підліток зазнав численних травм голови, однак загрози його життю немає.
Варто зазначити, що це вже другий напад на українських підлітків у Німеччині за останні два дні. Раніше невідомий вбив 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова.
До теми У Німеччині через національність вбили 17-річного українського баскетболіста
У Німеччині знову напали на українського підлітка
За попередніми даними, український юнак зазнав нападу 10 лютого, коли перебував у турецькому ресторані. Між українцем та невідомим чоловіком сталася сварка.
Німецька поліція встановила, що нападник висловлював ксенофобські вирази перед тим, як вдарити 15-річного підлітка по голові невстановленим предметом. Нападник швидко втік із місця події, уникнувши негайного затримання.
Наразі особа зловмисника залишається невідомою. Проте правоохоронні органи оголосили його в розшук і активно шукають інформацію про нападника серед населення. Свідчення очевидців вказують на те, що нападник потенційно може мати польське походження.
Невідомі вбили українця Володимира Єрмакова в Німеччині
- У Німеччині на двох українських баскетболістів – Володимира Єрмакова й Артема Козаченка – напали невідомі, озброєні ножами. Від завданих травм Єрмаков, на превеликий жаль, помер.
- У Федерації баскетболу міста Києва зазначили, що причиною нападу на українських підлітків стала їхня національність. Трагічний інцидент стався в німецькому Дюссельдорфі.
- Згодом стало відомо, що на хлопців на вулиці напали вісім невідомих осіб арабської зовнішності. Тому сили були вочевидь нерівні.
- Стан його друга Козаченка залишається важкий. Наразі хлопець перебуває в реанімації лікарні міста Ессен.
- У німецьких ЗМІ також повідомляли, що двох підозрюваних у нападі було затримано. Це виявилися підлітки, яким 14 і 15 років. Одного з них уже відпустили з поліції, оскільки не знайшли доказів причетності до злочину.
- Місцева поліція вже відкрила справу, на місці злочину були свідки. У справу також втрутилось і Міністерство закордонних справ України, яке взяло розслідування інциденту на особливий контроль.
- Варто зазначити, що Єрмакову на момент смерті було 17 років. Хлопець із самого дитинства грав у баскетбол та виступав в Україні за команди "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12".