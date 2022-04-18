У Німеччині понад тисяча місцевих лікарів готові працювати в Україні

Понад 1100 лікарів Німеччини готові працювати в Україні та бажають допомогти мешканцям.

Про це свідчать заявки, які отримала Німецька медична асоціація щодо готовності медиків працювати в Україні.

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Так понад 1100 лікарів з Німеччини повідомили про те, що були б готові надавати допомогу в Україні чи сусідніх країнах.

Медпрацівники солідарні з Україною

Це число показує, наскільки велика солідарність медпрацівників з жителями України. Адже робота там може бути небезпечною для життя,

– сказав глава Німецької медичної асоціації Клаус Райнард.

Медики, які мають бажання та готові допомогти жителям України, реєструються на спеціальному порталі асоціації. Відомо, що зараз організація веде переговори з МОЗ та МЗС Німеччини, а також з посольствами України та сусідніх країн про те, як німецькі лікарі можуть допомогти.

Як тільки уряд заявить про те, що в рамках міжнародних гуманітарних місій потрібні лікарі, ми готові надати допомогу в достатній кількості, – додав Райнард.

Додамо, що раніше очільник МОЗ України Віктор Ляшко заявляв, що в умовах війни медиків в Україні вистачає, однак вони працюють у надважкому режимі. Особливо у тих лікарнях, які приймають поранених після обстрілів мирних кварталів.

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