НКРЕКП офіційно засвідчила загрозу монополізації на ринку електроенергії та домінування ДТЕК

Концентрація на енергетичному ринку України є високою, та свідчить про низьку конкуренцію та загрозу монополізації. Про це йдеться у звіті НКРЕКП щодо функціонування ринку електричної енергії у третьому кварталі 2020 року, оприлюдненому на сайті відомства.

НКРЕКП підрахувало що Герфіндаля-Хіршмана на ринку електроенергії у двох торгових зонах (ОЕС та Бурштинський енергоострів) становив 2 388. Цей індекс дозволяє оцінити концентрацію певних суб'єктів господарювання на ринку та вимірюється від 0 до 10 000. Низьким рівнем (висока конкуренція) вважається показник від нуля до тисячі, середній рівень концентрації – до 1 800. Все що більше свідчить про високий рівень концентрації ринку з низькою конкуренцією та загрозою монополізації.

Найбільшу частку на ринку за обсягом продажу електричної енергії в розрізі власників займали: група компаній державної власності, управління якими здійснює Міненерго, – 34%, група компаній ДТЕК – 25 % та група компаній державної власності, управління якими здійснює КМУ – 23%.

При цьому ситуація у Бурштинському енергоострові ще більш загрозлива з точки зору конкуренції. Тут індекс Г-Ш за підрахунками НКРЕКП у третьому кварталі досяг пікового значення 8 855. Це завдяки монопольному становищу компанії Ріната Ахметова "ДТЕК Західенерго", яке мало 79% за обсягом відпуску енергії в цій торговій зоні. Калуська теплоцентраль мала 7%, ще кілька виробників "зеленої" енергії мали менше ніж 2% кожен.

За даними НКРЕКП з середини 2019 року частка ДТЕК на ринку "зеленої" генерації залишалась найбільшою і коливалась від 19 до 36%. Далі з показниками менше десяти відсотків йдуть китайська група CNBM та інші компанії.

На роздрібному ринку постачання енергії непобутовим споживачам НКРЕКП також фіксувала середню та високу концентрацію, яка знижувалась тільки коли з різних причин падала частка ДТЕКу: