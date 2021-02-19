НКРЕКП офіційно засвідчила загрозу монополізації на ринку електроенергії та домінування ДТЕК

19 лютого 2021 , 17:13
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Концентрація на енергетичному ринку України є високою, та свідчить про низьку конкуренцію та загрозу монополізації. Про це йдеться у звіті НКРЕКП щодо функціонування ринку електричної енергії у третьому кварталі 2020 року, оприлюдненому на сайті відомства.

Джерело:

сайт НКРЕКП

НКРЕКП підрахувало що Герфіндаля-Хіршмана на ринку електроенергії у двох торгових зонах (ОЕС та Бурштинський енергоострів) становив 2 388. Цей індекс дозволяє оцінити концентрацію певних суб'єктів господарювання на ринку та вимірюється від 0 до 10 000. Низьким рівнем (висока конкуренція) вважається показник від нуля до тисячі, середній рівень концентрації – до 1 800. Все що більше свідчить про високий рівень концентрації ринку з низькою конкуренцією та загрозою монополізації.

Найбільшу частку на ринку за обсягом продажу електричної енергії в розрізі власників займали: група компаній державної власності, управління якими здійснює Міненерго, – 34%, група компаній ДТЕК – 25 % та група компаній державної власності, управління якими здійснює КМУ – 23%.

При цьому ситуація у Бурштинському енергоострові ще більш загрозлива з точки зору конкуренції. Тут індекс Г-Ш за підрахунками НКРЕКП у третьому кварталі досяг пікового значення 8 855. Це завдяки монопольному становищу компанії Ріната Ахметова "ДТЕК Західенерго", яке мало 79% за обсягом відпуску енергії в цій торговій зоні. Калуська теплоцентраль мала 7%, ще кілька виробників "зеленої" енергії мали менше ніж 2% кожен.

За даними НКРЕКП з середини 2019 року частка ДТЕК на ринку "зеленої" генерації залишалась найбільшою і коливалась від 19 до 36%. Далі з показниками менше десяти відсотків йдуть китайська група CNBM та інші компанії.

На роздрібному ринку постачання енергії непобутовим споживачам НКРЕКП також фіксувала середню та високу концентрацію, яка знижувалась тільки коли з різних причин падала частка ДТЕКу:

Квартал Індекс Герфіндаля-Хіршмана Частки ринку у розрізі власників груп, %
2019 I 2400 ДТЕК 41,3, Енергопоставка 10,8, Енерго збут транс 5,7
2019 II 1830 ДТЕК 39,8, Енергопоставка 12,1, Енерго збут транс 6,5
2019 ІІІ 2175 ДТЕК 43,8, Енергопоставка 8,8, Енерго збут транс 8,1
2019 IV 1671 ДТЕК 37,6, Енергопоставка 11,2, Енерго збут транс 7,5
2020 I 1715 ДТЕК 39,3, Енергопоставка 11,4, Енерго збут транс 7,2
2020 II 1915 ДТЕК 41,3, Енергопоставка 10,8, Енерго збут транс 5,7
2020 III 1512 ДТЕК 36,0, Енергопоставка 9,7, Енерго Збут транс 6,2