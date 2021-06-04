Дискусій бути не може: які сигнали подав Протасевич під час інтерв'ю

Інтерв'ю арештованого… Протасевича. І далі вже немає значення ні прізвище, ні те, що сказано в інтерв'ю.

У цій події ключове слово "арештований". Це означає, що людина абсолютно позбавлена свободи вибору, свободи пересування, свободи слова і думки.

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Тут не може бути дискусій щодо суті інтерв'ю, це виключно контент для фахівців – дійсно цікавий. Також це контент для правозахисників в усьому світі.

Для всіх інших – це інтерв'ю в умовах примусу й несвободи, показане на державному телеканалі, яке не можна розцінювати як позицію людини. Немає дискусії й з приводу тиску та погроз. Вони є по факту самих обставин, їх не обов'язково хтось повинен проговорити. Питання лише в обсязі тиску.

Ось вам перелік обставин, які своїм фактом без додаткових зусиль правоохоронців, людина сприймає як тиск і загрозу:

Спосіб затримання – цілий літак приземляли. У Кримінальному кодексі Білорусі досі є ст. 59 "Смертна кара". У Білорусі вже багато років тривають переслідування опозиції, багато хто у прямому сенсі гниє у в'язницях Білорусі. Лукашенко демонструє параноїдальний страх втрати влади, заради чого він влаштовує терор населення.

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Людина затримана – це завжди стрес, який змінює поведінку. Затримана кохана дівчина – це потужний інструмент тиску, навіть якщо про це не говорити, то страх за неї буде підсвідомо. Є батьки, які вже зазнавали утисків за свою політичну позицію, – страх за їх життя і свободу безумовно буде в таких умовах.

Я вже не буду тут довго розписувати, скільки невербальних сигналів подав Протасевич у цьому інтерв'ю. До прикладу, ледь не всі відповіді "так" супроводжуються рухом голови "ні"… Але то вже інша розмова.

Бути зламаним не соромно, якщо на кону життя.