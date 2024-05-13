Новий закон про мобілізацію: хто може виїхати за кордон і що для цього потрібно

У зв'язку з ухваленням закону про мобілізацію, Кабмін може внести зміни стосовно перетину кордону, проте які саме – наразі достеменно не відомо.

Принаймні про це попередньо повідомляли у Держприкордонслужбі. Що відомо про імовірні зміни щодо виїзду чоловіків – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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"У законодавстві прописано, що уряд має привести свої нормативні документи відповідно до вимог закону про мобілізацію. Я не можу точно сказати, які вони будуть та кого вони стосуватимуться, та через те, що до статті 23 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку було внесено зміни щодо умов відстрочення від призову, то слід очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені", – сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Хто має право на виїзд за кордон під час воєнного стану

Передусім проблем із виїздом не буде у чоловіків, яким більше 60 років, оскільки в Україні вік військовозобов'язаних – від 18 до 60 років.

Якщо говорити про громадян призовного віку, то ця можливість обмежена. Водночас є низка осіб, які мають право виїзду за кордон, зокрема:

Чоловіки, близькі родичі яких (дружина, син, донька, батько, матір, дід, баба, рідні (повнорідні, неповнорідні) брати чи сестри) загинули або пропали безвісти під час АТО або під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

. Для виїзду потрібні оформлені належним чином документи, які підтверджують родинні зв'язки та факт загибелі або зникнення безвісти близьких родичів. Також чоловік може показати прикордонникам довідку про відстрочку від призову на військову службу від ТЦК та СП.

Якщо чоловік виключений з військового обліку:

Якщо особа у встановленому порядку оформила інвалідність. Якщо чоловік знятий з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку. Проте тут є винятки – чоловіки, які мають документи з ТЦК та СП з відміткою/записом "знятий з військового обліку" – така відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час.

Обмежено придатні у воєнний час – не можуть перетинати кордон.

Якщо чоловік є батьком трьох і більше дітей . Для цього він повинен надати документи, що він є батьком дітей, зокрема – свідоцтва про народження, витяг із рішення суду, посвідчення багатодітного батька. Таким чоловікам можна перетинати кордон без дітей, за наявності зазначених документів або їх нотаріально завірених копій. Якщо батьки не у шлюбі – чоловік повинен надати документи про те, що він утримує своїх дітей та не має заборгованості за аліментами.

. Для цього він повинен надати документи, що він є батьком дітей, зокрема – свідоцтва про народження, витяг із рішення суду, посвідчення багатодітного батька. Таким чоловікам можна перетинати кордон без дітей, за наявності зазначених документів або їх нотаріально завірених копій. Якщо батьки не у шлюбі – чоловік повинен надати документи про те, що він утримує своїх дітей та не має заборгованості за аліментами. Якщо чоловік самостійно виховує дитину. Для цього потрібно надати такі документи: свідоцтво про народження дитини (дітей); свідоцтво про смерть матері дитини; рішення суду про позбавлення матері батьківських прав; рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою; рішення суду про оголошення матері померлою.

Для цього потрібно надати такі документи: свідоцтво про народження дитини (дітей); свідоцтво про смерть матері дитини; рішення суду про позбавлення матері батьківських прав; рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою; рішення суду про оголошення матері померлою. Якщо у чоловіка є група інвалідності – для цього потрібно мати з собою документи, які це підтверджують. Якщо громадянин України такі документи отримав за кордоном, то виїхати з країни за їхньої наявності неможливо.

– для цього потрібно мати з собою документи, які це підтверджують. Якщо громадянин України такі документи отримав за кордоном, то виїхати з країни за їхньої наявності неможливо. Якщо чоловік супроводжує дитину з інвалідністю чи особу, яка потребує постійного догляду. Також якщо дитина тяжкохвора, з вродженими вадами розвитку та хворіє на рідкісні орфанні захворювання.

чи особу, яка потребує постійного догляду. Також якщо дитина тяжкохвора, з вродженими вадами розвитку та хворіє на рідкісні орфанні захворювання. Якщо чоловік – це військовий, який їде на лікування за кордон.

Якщо чоловік постійно мешкає за кордоном. Для цього потрібно:

для осіб які виїжджають вперше – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання;

для осіб, які постійно проживають за кордоном – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справ України.

Заброньовані працівники мають право на виїзд за кордон, якщо вони нададуть документи про відрядження та інші документи, передбачені законодавством.

Якщо чоловік є водієм чи волонтером. Для цього потрібно надати такі документи: