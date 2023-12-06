Аби Росія не виробляла дрони в обхід санкцій: у Латвії пропонують рішення

Росія попри санкції продовжує нарощувати виробництво безпілотників. Один зі способів, як їй це вдається – обхід санкцій унаслідок купівлі товарів подвійного призначення.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш, який претендує на найвищу посаду в НАТО розповів, які рішення потрібно впровадити, аби санкції запрацювали.

Дивіться також Виробництво снарядів для України: в Латвії пояснили, з чим саме пов'язані затримки

Передусім він пояснив, яким чином Росії вдається нарощувати оборонний потенціал.

Існує дуже широка категорія товарів подвійного призначення, які можуть бути використані для створення безпілотників. І ми бачимо, що Росія дійсно нарощує виробництво безпілотників,

– зазначив Кріш'яніс Каріньш.

Міністр вважає, що для того, аби це зупинити, потрібно чітко визначити, що вважається продукцією подвійного призначення. А відтак, визначити, які товари не можна експортувати, з якими країнами не можна взаємодіяти через підозри, що ті постачають деякі товари подвійного призначення до Росії.

"Ми спостерігаємо це з точки зору змін у масштабах торгівлі, несподіваних або нетрадиційних змін у масштабах торгівлі з деякими країнами, де може виглядати так, що деякі з цих товарів, або навіть значна їх частина, фактично надходить до Росії", – додав політик.

Міністр наголосив, що санкції проти Росії все ще є дуже важливими. За його словами, триває робота над 12-м пакетом санкцій, втім передусім слід унеможливити обхід санкцій.

Санкції проти Росії: головне