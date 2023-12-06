Аби Росія не виробляла дрони в обхід санкцій: у Латвії пропонують рішення
Росія попри санкції продовжує нарощувати виробництво безпілотників. Один зі способів, як їй це вдається – обхід санкцій унаслідок купівлі товарів подвійного призначення.
В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш, який претендує на найвищу посаду в НАТО розповів, які рішення потрібно впровадити, аби санкції запрацювали.
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Передусім він пояснив, яким чином Росії вдається нарощувати оборонний потенціал.
Існує дуже широка категорія товарів подвійного призначення, які можуть бути використані для створення безпілотників. І ми бачимо, що Росія дійсно нарощує виробництво безпілотників,
– зазначив Кріш'яніс Каріньш.
Міністр вважає, що для того, аби це зупинити, потрібно чітко визначити, що вважається продукцією подвійного призначення. А відтак, визначити, які товари не можна експортувати, з якими країнами не можна взаємодіяти через підозри, що ті постачають деякі товари подвійного призначення до Росії.
"Ми спостерігаємо це з точки зору змін у масштабах торгівлі, несподіваних або нетрадиційних змін у масштабах торгівлі з деякими країнами, де може виглядати так, що деякі з цих товарів, або навіть значна їх частина, фактично надходить до Росії", – додав політик.
Міністр наголосив, що санкції проти Росії все ще є дуже важливими. За його словами, триває робота над 12-м пакетом санкцій, втім передусім слід унеможливити обхід санкцій.Повний текст розмови читайте в матеріалі "Ми вже все вирішили": інтерв'ю з главою МЗС Латвії, який може очолити НАТО.
Санкції проти Росії: головне
- Раніше Верховна Рада підтримала ініціативу Володимира Зеленського щодо нових санкцій проти Росії та Білорусі. Зокрема в ній мовиться про введення спеціальних економічних обмежень проти оборонної промисловості держави-терориста на 50 років.
- Крім того, у ЄС планують ввести санкції проти співробітників МЗС Росії. Дипломатів з країни-агресорки можуть обмежити в пересуванні Шенгенською зоною.